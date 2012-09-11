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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 12:58

Рынок ОВГЗ

Облигации Внутреннего Государственного Займа (ОВГЗ) выпускаются Министерством финансов Украины и являются самыми надежными ценными бумагами в стране. Погашение ОВГЗ гарантировано бюджетом и можно утверждать, что надежность их выше надежности депозита в любом коммерческом банке.
Уважаемые колеги!
О всем, что касается этой темы предлагаю поговорить.

С ув.Ирина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 15:54

ОВГЗ находящиеся в обороте на 1 сентября ( скачать файл )
https://www.minfin.gov.ua/news/borg/ovd ... ut-v-obihu

Минфин в сентябре будет еженедельно предлагать валютные ОВГЗ https://interfax.com.ua/news/economic/528939.html

Календарь аукционов Минфина
https://www.minfin.gov.ua/news/borg/kalendar-auktsioniv


ОВДП, які знаходяться в обігу, за сумою основного боргу, щодня ( скачать файл)
https://bank.gov.ua/control/uk/allinfo
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 17:01

Приватбанк + Мінфін готують новий революційни продукт :arrow: покупка облігацій країни онлайн (через Приват24) для ФО

https://privatbank.ua/news/2018/9/6/625
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 08:43

Инвесторы! На какой срок сейчас рациональнее приобретать гривневые ОВГЗ?
1, 3, 6, 12 мес???
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 21:15

Хороше навчальне відео по цінним паперам типу облігації (ОВДП)

підійде новачкам так і середнячкам згадати що де як :idea:

+50грн !
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