Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 04 вер, 2018 12:58
Облигации Внутреннего Государственного Займа (ОВГЗ) выпускаются Министерством финансов Украины и являются самыми надежными ценными бумагами в стране. Погашение ОВГЗ гарантировано бюджетом и можно утверждать, что надежность их выше надежности депозита в любом коммерческом банке.
Уважаемые колеги! О всем, что касается этой темы предлагаю поговорить. С ув.Ирина
Ірина_
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Додано: Вів 04 вер, 2018 15:54
ОВГЗ находящиеся в обороте на 1 сентября ( скачать файл )
https://www.minfin.gov.ua/news/borg/ovd ... ut-v-obihu
Минфин в сентябре будет еженедельно предлагать валютные ОВГЗ
https://interfax.com.ua/news/economic/528939.html
Календарь аукционов Минфина
https://www.minfin.gov.ua/news/borg/kalendar-auktsioniv
ОВДП, які знаходяться в обігу, за сумою основного боргу, щодня ( скачать файл)
https://bank.gov.ua/control/uk/allinfo
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: П'ят 07 вер, 2018 17:01
Приватбанк + Мінфін готують новий революційни продукт
покупка облігацій країни онлайн (через Приват24) для ФО
https://privatbank.ua/news/2018/9/6/625
greenozon
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Додано: Пон 17 вер, 2018 08:43
Инвесторы! На какой срок сейчас рациональнее приобретать гривневые ОВГЗ?
1, 3, 6, 12 мес???
la9
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 21:15
Хороше навчальне відео по цінним паперам типу облігації (ОВДП)
підійде новачкам так і середнячкам згадати що де як
greenozon
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Додано: Суб 27 жов, 2018 13:58
greenozon написав:
Хороше навчальне відео по цінним паперам типу облігації (ОВДП)
підійде новачкам так і середнячкам згадати що де як
Зачем вы даёте ссылку на призентацию говнокоторы Универ которая кидает клиентов и занимается не законными сделками
Вы что новостей не читаете?
Фу-фу
За такое надо банить сразу
X-Fresh
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Додано: Суб 27 жов, 2018 14:58
X-Fresh написав:
Зачем вы даёте ссылку на призентацию говнокоторы Универ которая кидает клиентов и занимается не законными сделками
Вы что новостей не читаете?
Фу-фу
За такое надо банить сразу
Интересно... Дадите наводку на инфу?
la9
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Додано: Суб 27 жов, 2018 19:22
la9 написав: X-Fresh написав:
Зачем вы даёте ссылку на призентацию говнокоторы Универ которая кидает клиентов и занимается не законными сделками
Вы что новостей не читаете?
Фу-фу
За такое надо банить сразу
Интересно... Дадите наводку на инфу?
Гуглите отмывание денег Универ Козак
У них там маски шоу СБУ было на днях
X-Fresh
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Додано: Суб 27 жов, 2018 19:23
Я б вообще на месте клиентов уносил бы ноги с Универа, вот-вот будет арест счетов и пиши пропало)))))
X-Fresh
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Додано: Суб 27 жов, 2018 20:56
X-Fresh написав:
Гуглите отмывание денег Универ Козак
У них там маски шоу СБУ было на днях
https://investgazeta.ua/blogs/legalizat ... a-granitsu
Оно? Прелюбопытнейшая статья
la9
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