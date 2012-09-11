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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 21:38

  Філ написав:X-Fresh Я б на місці модератора забанив тебе назавжди за постійну брехню на форумі.

где брехня? тебе даже кинули ссылку на этих разводил-обнальщиков-легализаторов
говтоконтора этот Универ
потом не говорите что вас не предупреждали когда арестуют счета
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:17

Re: Рынок ОВГЗ

Есть какие-то новости по покупке ОВГЗ напрямую за валюту,без продажи через гривну?
Яша
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:23

  X-Fresh написав:
  greenozon написав:Хороше навчальне відео по цінним паперам типу облігації (ОВДП)

підійде новачкам так і середнячкам згадати що де як :idea:



Зачем вы даёте ссылку на призентацию говнокоторы Универ которая кидает клиентов и занимается не законными сделками
Вы что новостей не читаете?
Фу-фу
За такое надо банить сразу



моя мета була лікбез простолюдів щодо теми ОВДП ЦП

якщо у вас є інші відео - прошу закидати.
Ніякої реклами, just educational reasoning to the rescue! :)
:D
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:24

Re: Рынок ОВГЗ

  Яша написав:по покупке ОВГЗ напрямую за валюту,без продажи через гривну?


згідно поточних норм роботи із валютними ОВДП - лише через гривню
+50грн !
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greenozon
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