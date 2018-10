Додано: Сер 31 жов, 2018 10:23

X-Fresh написав: greenozon написав: Хороше навчальне відео по цінним паперам типу облігації (ОВДП)



підійде новачкам так і середнячкам згадати що де як



Хороше навчальне відео по цінним паперам типу облігації (ОВДП)підійде новачкам так і середнячкам згадати що де як



Зачем вы даёте ссылку на призентацию говнокоторы Универ которая кидает клиентов и занимается не законными сделками

Вы что новостей не читаете?

Фу-фу

За такое надо банить сразу Зачем вы даёте ссылку на призентацию говнокоторы Универ которая кидает клиентов и занимается не законными сделкамиВы что новостей не читаете?Фу-фуЗа такое надо банить сразу

моя мета була лікбез простолюдів щодо теми ОВДП ЦПякщо у вас є інші відео - прошу закидати.Ніякої реклами, just educational reasoning to the rescue!