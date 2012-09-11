где брехня? тебе даже кинули ссылку на этих разводил-обнальщиков-легализаторов
говтоконтора этот Универ
потом не говорите что вас не предупреждали когда арестуют счета
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 29 жов, 2018 21:38
Додано: Сер 31 жов, 2018 10:17
Re: Рынок ОВГЗ
Есть какие-то новости по покупке ОВГЗ напрямую за валюту,без продажи через гривну?
Додано: Сер 31 жов, 2018 10:23
моя мета була лікбез простолюдів щодо теми ОВДП ЦП
якщо у вас є інші відео - прошу закидати.
Ніякої реклами, just educational reasoning to the rescue!
Додано: Сер 31 жов, 2018 10:24
Re: Рынок ОВГЗ
згідно поточних норм роботи із валютними ОВДП - лише через гривню
Додано: Сер 31 жов, 2018 11:12
Результати первинних аукціонів МінФіну можна дивитись тут
вчорашні дані більше ніж скромні
|