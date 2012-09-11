моя мета була лікбез простолюдів щодо теми ОВДП ЦП
якщо у вас є інші відео - прошу закидати.
Ніякої реклами, just educational reasoning to the rescue!
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 31 жов, 2018 10:23
моя мета була лікбез простолюдів щодо теми ОВДП ЦП
якщо у вас є інші відео - прошу закидати.
Ніякої реклами, just educational reasoning to the rescue!
Додано: Сер 31 жов, 2018 10:24
Re: Рынок ОВГЗ
згідно поточних норм роботи із валютними ОВДП - лише через гривню
Додано: Сер 31 жов, 2018 11:12
Результати первинних аукціонів МінФіну можна дивитись тут
вчорашні дані більше ніж скромні
Додано: Сер 31 жов, 2018 15:02
Re: Рынок ОВГЗ
в привате наладили для частных лиц, или вся та же процедура через брокеров?
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Сер 07 лис, 2018 10:01
Піреус банк пару слів про ОВДП
Додано: Сер 07 лис, 2018 10:04
Додано: Сер 07 лис, 2018 11:10
greenozon
Повезло тем, кто купил летом годовые ОВГЗ, Марк ту Маркет уже в минусах, особенно по валютным...
С пятилетками вообще класс, но их особо нет.
Додано: Сер 07 лис, 2018 17:27
Додано: Сер 07 лис, 2018 21:03
X-Fresh
Судя по форуму, есть инвестора которые сидят в бондах СССР 1982 года, не продают в минус.
Додано: Чет 08 лис, 2018 15:00
кто то использовал его? Кажется, у них нет комиссии.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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