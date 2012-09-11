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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:23

моя мета була лікбез простолюдів щодо теми ОВДП ЦП

якщо у вас є інші відео - прошу закидати.
Ніякої реклами, just educational reasoning to the rescue! :)
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:24

Re: Рынок ОВГЗ

  Яша написав:по покупке ОВГЗ напрямую за валюту,без продажи через гривну?


згідно поточних норм роботи із валютними ОВДП - лише через гривню
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 11:12

Результати первинних аукціонів МінФіну можна дивитись тут

https://bank.gov.ua/control/uk/bonds/list?year=2018

вчорашні дані більше ніж скромні

Зображення
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 15:02

Re: Рынок ОВГЗ

в привате наладили для частных лиц, или вся та же процедура через брокеров?
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 10:01

Піреус банк пару слів про ОВДП





https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... -3877563?f
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 10:04

Результати первинних аукціонів МінФіну від учора

гривня 18.5 - 19 %

долар 7.5%

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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 11:10

greenozon
Повезло тем, кто купил летом годовые ОВГЗ, Марк ту Маркет уже в минусах, особенно по валютным...
С пятилетками вообще класс, но их особо нет.
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:27

  St/2 написав:greenozon
Повезло тем, кто купил летом годовые ОВГЗ, Марк ту Маркет уже в минусах, особенно по валютным...
С пятилетками вообще класс, но их особо нет.


Вас кто то заставляет продавать в минус?
Сидите и получайте купон и ждите погашения
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 21:03

X-Fresh
Судя по форуму, есть инвестора которые сидят в бондах СССР 1982 года, не продают в минус.
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 15:00

  greenozon написав:Піреус банк пару слів про ОВДП



https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... -3877563?f



кто то использовал его? Кажется, у них нет комиссии.
http://www.piraeusbank.ua/i_upload/PB_GBU_uk.pdf
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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