Kripo
цей пункт цікавий
"Мінімальна сума операції визначається банком"
про повну відсутність комісій - малоймовірно, на чому банк буде заробляти?
PS не є клієнтом цього банку
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 08 лис, 2018 15:19
Kripo
цей пункт цікавий
"Мінімальна сума операції визначається банком"
про повну відсутність комісій - малоймовірно, на чому банк буде заробляти?
PS не є клієнтом цього банку
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:11
Охріменко про ОВДП (досить цікаво і повчально)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 13 лис, 2018 11:09
Re: Рынок ОВГЗ
это такой персонаж, что ну его нафиг, уже и не важно что он там говорит, даже правильные может быть и вещи, простo на него аллергия до невменяемости у многих.
https://forum.finance.ua/topic118226.html?p=4496892#p4496892
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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