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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 15:19

Kripo

цей пункт цікавий

"Мінімальна сума операції визначається банком"

про повну відсутність комісій - малоймовірно, на чому банк буде заробляти?

PS не є клієнтом цього банку
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:11

Охріменко про ОВДП (досить цікаво і повчально)


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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:09

Re: Рынок ОВГЗ

  greenozon написав:Охріменко

это такой персонаж, что ну его нафиг, уже и не важно что он там говорит, даже правильные может быть и вещи, простo на него аллергия до невменяемости у многих. :wink:
https://forum.finance.ua/topic118226.html?p=4496892#p4496892
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 14:07

Результати первинних аукціонів МінФіну від учора (13.11.2018)
гривня 18.5 - 19%
долар 7.5%

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