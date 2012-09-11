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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 15:19

Kripo

цей пункт цікавий

"Мінімальна сума операції визначається банком"

про повну відсутність комісій - малоймовірно, на чому банк буде заробляти?

PS не є клієнтом цього банку
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:11

Охріменко про ОВДП (досить цікаво і повчально)


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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:09

Re: Рынок ОВГЗ

  greenozon написав:Охріменко

это такой персонаж, что ну его нафиг, уже и не важно что он там говорит, даже правильные может быть и вещи, простo на него аллергия до невменяемости у многих. :wink:
https://forum.finance.ua/topic118226.html?p=4496892#p4496892
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 14:07

Результати первинних аукціонів МінФіну від учора (13.11.2018)
гривня 18.5 - 19%
долар 7.5%

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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:23

  Kripo написав:
  greenozon написав:Піреус банк пару слів про ОВДП



https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... -3877563?f



кто то использовал его? Кажется, у них нет комиссии.
http://www.piraeusbank.ua/i_upload/PB_GBU_uk.pdf


Пиреус интересно "играет". Комиссии там действительно нет, но есть большое "НО". Пиреус продает бумаги из собственного портфеля, с процентом значительно ниже номинального. К примеру вместо 18-19 номинальных по гривне, они Вам предложать без комиссиик под около 14%.
pret
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 08:38

Re: Рынок ОВГЗ

может у кого есть , поделитесь условиями работы с ОВГЗ , в банках первичных дилерах...
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 09:04

greenozon

Вы купили ОВГЗ или пока в роли коуча ?))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 09:06

  lincoln2 написав:может у кого есть , поделитесь условиями работы с ОВГЗ , в банках первичных дилерах...

По ОВГЗ узнавал тарифы в банках.

Ощад , долбонутый на всю голову ....мало того что с мая месяца не проводит сделки для физиков ( планирует с 1 сентября ) , так еще и впаривает ВИП карты по 10 тыс.грн в год,а еще там больной на голову финмон
тарифы :
сделка 0,1%
Открытие счета в ЦБ - 20 грн
завод/списание - 500 грн
хранение -0,001% в мес

Укргаз тарифы почти близки к брокерам
за сделку - 0,01% ( мин 500 грн )
Открытие счета в ЦБ - 400 грн
завод/списание ЦБ - 200 грн
Хранение 100 грн / мес
ВЫГОДА в том что можно рассчитывать на доходность по ставкам первичных аукционов где ставки выше на 0,5 п.п. по сравнению с вторичным рынком .
ИТОГО : покупать ОВГЗ и сидеть до погашения выгодней через Укргаз


Добавлю инфу по Укрэксиму
за сделку до 1 млн - 1% ( мин 2500 грн )
от 1 до 5 млн - 0,25%
Открытие счета в ЦБ - бесплатно
Хранение - 0,002% в месяц
Зачисление ЦБ - 500 грн ( при погашении -бесплатно )


Это информация за август , нужно перепроверять.
Живите своим умом!
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