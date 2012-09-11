Kripo
цей пункт цікавий
"Мінімальна сума операції визначається банком"
про повну відсутність комісій - малоймовірно, на чому банк буде заробляти?
PS не є клієнтом цього банку
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 08 лис, 2018 15:19
Kripo
цей пункт цікавий
"Мінімальна сума операції визначається банком"
про повну відсутність комісій - малоймовірно, на чому банк буде заробляти?
PS не є клієнтом цього банку
Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:11
Охріменко про ОВДП (досить цікаво і повчально)
Додано: Вів 13 лис, 2018 11:09
Re: Рынок ОВГЗ
это такой персонаж, что ну его нафиг, уже и не важно что он там говорит, даже правильные может быть и вещи, простo на него аллергия до невменяемости у многих.
https://forum.finance.ua/topic118226.html?p=4496892#p4496892
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Сер 14 лис, 2018 14:07
Результати первинних аукціонів МінФіну від учора (13.11.2018)
гривня 18.5 - 19%
долар 7.5%
БЕЗ ЗМІН
Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:23
Пиреус интересно "играет". Комиссии там действительно нет, но есть большое "НО". Пиреус продает бумаги из собственного портфеля, с процентом значительно ниже номинального. К примеру вместо 18-19 номинальных по гривне, они Вам предложать без комиссиик под около 14%.
Додано: Суб 17 лис, 2018 08:38
Re: Рынок ОВГЗ
может у кого есть , поделитесь условиями работы с ОВГЗ , в банках первичных дилерах...
Додано: Суб 17 лис, 2018 09:04
greenozon
Вы купили ОВГЗ или пока в роли коуча ?))
Живите своим умом!
Додано: Суб 17 лис, 2018 09:06
Это информация за август , нужно перепроверять.
Живите своим умом!
Додано: Суб 17 лис, 2018 15:59
Додано: Суб 17 лис, 2018 16:24
Интересно, Вы планируете на какой срок отрывать? до НГ ИЛИ до выборов?
а если курс взлетит временно в Январе традиционно?
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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