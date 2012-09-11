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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 17 лис, 2018 17:42
J написав: zzzzzz написав:
Это информация за август , нужно перепроверять.
в укргазе с ноября новые тарифы,
по юрикам нормально так подняли
По физикам незначительно , только за блокировку/разблокировку
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Суб 17 лис, 2018 21:20
zzzzzz написав: J написав: zzzzzz написав:
Это информация за август , нужно перепроверять.
в укргазе с ноября новые тарифы,
по юрикам нормально так подняли
По физикам незначительно , только за блокировку/разблокировку
Что то слышно про возможность покупки продажи ОВДП онлайн? Есть прогресс?
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Додано: Нед 18 лис, 2018 00:19
Нет прогресса. Все замерло.
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zzzzzz
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Додано: Нед 18 лис, 2018 14:28
zzzzzz написав:
только за блокировку/разблокировку
а что это за операция такая?, можно ее не делать?если я их не разблокирую мне их что не погасят?
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