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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 17 лис, 2018 17:42
J написав: zzzzzz написав:
Это информация за август , нужно перепроверять.
в укргазе с ноября новые тарифы,
по юрикам нормально так подняли
По физикам незначительно , только за блокировку/разблокировку
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Суб 17 лис, 2018 21:20
zzzzzz написав: J написав: zzzzzz написав:
Это информация за август , нужно перепроверять.
в укргазе с ноября новые тарифы,
по юрикам нормально так подняли
По физикам незначительно , только за блокировку/разблокировку
Что то слышно про возможность покупки продажи ОВДП онлайн? Есть прогресс?
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Додано: Нед 18 лис, 2018 00:19
Нет прогресса. Все замерло.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Нед 18 лис, 2018 14:28
zzzzzz написав:
только за блокировку/разблокировку
а что это за операция такая?, можно ее не делать?если я их не разблокирую мне их что не погасят?
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Додано: Нед 18 лис, 2018 18:31
J написав: zzzzzz написав:
только за блокировку/разблокировку
а что это за операция такая?, можно ее не делать?если я их не разблокирую мне их что не погасят?
Это фигура речи связана с особенностями работы депозитария ( хранителя )
Если хотите узнать все подробно позвоните хранителю. Я так досконально не разбираюсь
Ети деньги с вас возьмут при покупке и продаже ( погашении) полюбому, не зависимо от вашего желания
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Пон 19 лис, 2018 20:18
zzzzzz написав:
Нет прогресса. Все замерло.
До выборов наверное прогресса точно не будет.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 22:11
zzzzzz спасибо ! попробую освежить в ближайши недели ,если всплывет что-то вкусней Укргаза ,маякну...
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Додано: Пон 19 лис, 2018 22:31
zzzzzz написав:greenozon
Вы купили ОВГЗ или пока в роли коуча ?))
практик.
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greenozon
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Додано: Пон 19 лис, 2018 22:39
zzzz - молодца, знайшов найдешевший банк - УкрГазhttps://finsee.com/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D ... %B4%D0%BF/
толкова стаття (мабуть єдина, яку я бачив) де є таблиця із комісіями банківПроцедура купівлі ОВДП для фізичних осіб 2018
Основні розділи:
Переваги та недоліки ОВДП;
Купівля ОВДП через банк;
Порівняння загального розміру банківських комісій за брокерську та депозитарну діяльність;
Купівля ОВДП через біржових брокерів.
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greenozon
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