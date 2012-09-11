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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 17:42

  J написав:
  zzzzzz написав:
Это информация за август , нужно перепроверять.

в укргазе с ноября новые тарифы,
по юрикам нормально так подняли


По физикам незначительно , только за блокировку/разблокировку
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 21:20

  zzzzzz написав:
  J написав:
  zzzzzz написав:
Это информация за август , нужно перепроверять.

в укргазе с ноября новые тарифы,
по юрикам нормально так подняли


По физикам незначительно , только за блокировку/разблокировку


Что то слышно про возможность покупки продажи ОВДП онлайн? Есть прогресс?
lrs7719
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 00:19

Нет прогресса. Все замерло.
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 14:28

  zzzzzz написав: только за блокировку/разблокировку

а что это за операция такая?, можно ее не делать?если я их не разблокирую мне их что не погасят?
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 18:31

  J написав:
  zzzzzz написав: только за блокировку/разблокировку

а что это за операция такая?, можно ее не делать?если я их не разблокирую мне их что не погасят?

Это фигура речи связана с особенностями работы депозитария ( хранителя )
Если хотите узнать все подробно позвоните хранителю. Я так досконально не разбираюсь

Ети деньги с вас возьмут при покупке и продаже ( погашении) полюбому, не зависимо от вашего желания
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 20:18

  zzzzzz написав:Нет прогресса. Все замерло.


До выборов наверное прогресса точно не будет.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 22:11

zzzzzz спасибо ! попробую освежить в ближайши недели ,если всплывет что-то вкусней Укргаза ,маякну...
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 22:31

  zzzzzz написав:greenozon

Вы купили ОВГЗ или пока в роли коуча ?))


практик.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 22:39

zzzz - молодца, знайшов найдешевший банк - УкрГаз


https://finsee.com/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D ... %B4%D0%BF/


толкова стаття (мабуть єдина, яку я бачив) де є таблиця із комісіями банків



Процедура купівлі ОВДП для фізичних осіб 2018

Основні розділи:
Переваги та недоліки ОВДП;
Купівля ОВДП через банк;
Порівняння загального розміру банківських комісій за брокерську та депозитарну діяльність;
Купівля ОВДП через біржових брокерів.
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greenozon
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