Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 17 лис, 2018 17:42
J написав: zzzzzz написав:
Это информация за август , нужно перепроверять.
в укргазе с ноября новые тарифы,
по юрикам нормально так подняли
По физикам незначительно , только за блокировку/разблокировку
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Суб 17 лис, 2018 21:20
zzzzzz написав: J написав: zzzzzz написав:
Это информация за август , нужно перепроверять.
в укргазе с ноября новые тарифы,
по юрикам нормально так подняли
По физикам незначительно , только за блокировку/разблокировку
Что то слышно про возможность покупки продажи ОВДП онлайн? Есть прогресс?
lrs7719
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Додано: Нед 18 лис, 2018 00:19
Нет прогресса. Все замерло.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Нед 18 лис, 2018 14:28
zzzzzz написав:
только за блокировку/разблокировку
а что это за операция такая?, можно ее не делать?если я их не разблокирую мне их что не погасят?
J
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Додано: Нед 18 лис, 2018 18:31
J написав: zzzzzz написав:
только за блокировку/разблокировку
а что это за операция такая?, можно ее не делать?если я их не разблокирую мне их что не погасят?
Это фигура речи связана с особенностями работы депозитария ( хранителя )
Если хотите узнать все подробно позвоните хранителю. Я так досконально не разбираюсь
Ети деньги с вас возьмут при покупке и продаже ( погашении) полюбому, не зависимо от вашего желания
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Пон 19 лис, 2018 20:18
zzzzzz написав:
Нет прогресса. Все замерло.
До выборов наверное прогресса точно не будет.
Ratatui
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Додано: Пон 19 лис, 2018 22:11
zzzzzz спасибо ! попробую освежить в ближайши недели ,если всплывет что-то вкусней Укргаза ,маякну...
lincoln2
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Додано: Пон 19 лис, 2018 22:31
zzzzzz написав: greenozon
Вы купили ОВГЗ или пока в роли коуча ?))
практик.
greenozon
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Додано: Пон 19 лис, 2018 22:39
zzzz - молодца, знайшов найдешевший банк - УкрГаз
https://finsee.com/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D ... %B4%D0%BF/
толкова стаття (мабуть єдина, яку я бачив) де є таблиця із комісіями банків
Процедура купівлі ОВДП для фізичних осіб 2018
Основні розділи:
Переваги та недоліки ОВДП;
Купівля ОВДП через банк;
Порівняння загального розміру банківських комісій за брокерську та депозитарну діяльність;
Купівля ОВДП через біржових брокерів.
greenozon
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Додано: Вів 20 лис, 2018 00:19
greenozon написав: zzzzzz написав: greenozon
Вы купили ОВГЗ или пока в роли коуча ?))
практик.
Через кого покупали, банк или честный брокер?
Если можно имя банка или брокера, если посчитаете нужным.
Статья классная.
Надо ее сразу давать всем кто начинает ОВГЗ интересоваться.
Греензон , а вы молодец, оживили ветку. Я думал ветка будет мертвая.
Вроде понемногу оживает. Сегодня смотрел остатки по физикам, уже 5,5 млрд.грн. суммарно. Большая часть валютных, но и гривневых уже к 1,3 млрд подходит
Живите своим умом!
zzzzzz
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