Додано: Вів 20 лис, 2018 13:23

zzzzzz написав: Через кого покупали, банк или честный брокер?

Если можно имя банка или брокера, если посчитаете нужным. Через кого покупали, банк или честный брокер?Если можно имя банка или брокера, если посчитаете нужным.

брокервеликий, відомий, надійнийНіколи не думав що напишу, але рішив - а чому б і ні.проба пера так би мовити, сильно тапками не кидайтеОсь моя (коротка) історія знайомства із ЦП - облігаціями.Надіюсь хтось знайде щось для себе цікаве чи може навіть зважиться на цей важливий і(як я вважаю) наступний крок після банківських депозитів.чесно скажу - десь півроку а може й більше самостійно досліджував цю тему - покупка ОВДП.що де як по чому і ін.було страшно, незрозуміло і ваабщеЧому саме ОВДП? бо після банко-депо падіння і % нижче плінтуса воно дивилось краще, та й загалом хотів рости далі.Жодний знайомий не розумів, що я питаюсь і максимум - це знав про депозити в банку.Але це вже був пройдений етап і тому прийшлось бути "піонером".Моя 1-а практична спроба була через банки.Виглядало логічно, що будучи клієнтом Привату Н років, я почав із нього.Ось тут -залишав заявку пару разів, питав дівчат у різних відділеннях - все без толку.як горох об стіну...Може тому, що не був ВІП клієнтов банку, може по іншій причині. Історія це умалчіває.Отже десь через певний час активних спроб сталось чудо - домовився про тел. розмову із ПБ щодо ОВДП.Але після бесіди із жіночкою по ОВДП із Приватбанку я тихенько офігів:поріг входження - 1 міо+ чи 40К валюти + уйма незрозумілих комісій за що і кому!!! - це якщо порівнювати із депозитами.я зрозумів що мені із банками не по дорозіТакож спілкувався із УкрСибом, Кредо і ін. банками - зрозумів, що дорого і в кожного банку свої, різні комісії!)+поріг входження ще вищий.явно не для людей із вулиці чи звичайних депо-людей.і от так мало помалу дійшов до свого сучасного результату.Точно зараз не скажу, але в результаті читання матеріалів, перегляду відео і аналізу, гадаю щомабуть ключовою була стаття від Любомира Остапіва (рекомендую почитати його статті та блог - багато, дуже багато цікавого дізнаєтесь і не лише про ЦП!)в ній була маленька таблиця із порівнням банків, брокерів і пару слів за і проти.Зараз працюю через брокера - називається ICU.Кантора відома, із Н-річною історією, в чомусь скандальна (леді Го тут довший час керувала) і ін.Рівнем сервісу, комісіями, швидкістю виконання операції по РЗ (Разові Заявки) ЦП (Цінних Паперів) - дуже задоволений.Комісії - одні з із самих "вкусних". Перевірте самі. Цифри писати не буду.Знайдіть і переконайтесь.Кантора має багато ліцензій і також веде свій депозитарій і рахунки в ЦП.Єдиний (як для мене) був мінус - цей брокер робить 100% ідентифікацію і верифікацію фізичної особи включно із джерелами походження грошей.Так от - ідентифікація тільки живою присутністю власної персони в офісі в КиєвіОскільки я не столичний, прийшлось їздити в гості, але до поїздки ще була досить тривала комунікація із менеджером компанії і збір документів.Резюмуючи - це мій свідомий виважений вибір, базований на грунтовному аналізі та порівнянні.Далі - пару слів чому не через банки. Можливо я зміню свою думку, в майбутньому, побачимо)Оскільки я працюю із банками вже Н років (депозити, карти, рахунки і тд) то логічно, що я почав досліджувати із них.Багато читав, аналізував по темі ОВДП, і перша спроба як писав вище - була через ПБ.Дуже довго дивився (до останнього часу) в бік ПБ, і особливо із його мега анонсом продажів ОВДП 1 кліком на телефоні, алевраховуючи останні статті і важливі неодноразові заяви Галини Пахачук, я зрозумів і зробив наступний висновок -банки САМІ заробляють на різниці між депо % і облігаціями, тому вони будуть ставити великі і різноманітні комісії включно із щомісячними комісіями, що в результаті буде невигідно для людини із вулиці..Мало яка депо-людина оперує сумами від 200К (так, на форумі тут таких є, і це добре. але все ж таки..)Цілком імовірно, що на сумах від 1М чи 40К валюти ці банківські комісії не будуть робити великої погоди, але все ж таки.Ці самі кошти можуть працювати через брокера із меншими комісами і як результат інвестор отримає просто більший прибуток.Як наслідок, буду забирати валюту із ПБ (до останнього мріяв напряму за валюту купити там ОВДП... - ага, щас...) і робити наступні кроки.Наразі працюю лише із гривневими ОВДП, в планах - навчитись працювати із валютними + продумати стратегії коли і що купуєм, коли продаєм.Маю багато матеріалів, які тут викладаю час від часу а також презентації, які отримував в процесі комунікації із брокерами, банками.Підсумовуючи - збирайте інформацію, думайте, аналізуйте, приймайте виважене власне рішення, зважуйте ризики,інвестуйте в майбутнє своє та своїх сімей.щоб не думали що облігації манна з неба - найближчим часом покажу ризики і потенційні мінуси