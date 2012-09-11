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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 20 лис, 2018 11:12
Re: Рынок ОВГЗ
может кто-то пояснить вкратце для понимания, если хочешь получать ежемесячный доход от облигаций - это будет существенно дороже по комиссиям? как вообще происходит начисление % в облигациях? их нужно продавать, чтоб получить доход или % тоже выплачиваются? заранее благодарен
Додано: Вів 20 лис, 2018 11:22
Re: Рынок ОВГЗ
в статье прописано :
при придбанні ОВДП Вам буде необхідно щорічно подавати декларацію про доходи до відділу Державної фіскальної служби України за місцем реєстрації;
это как-то прописано при оформлении бумаг ?
Додано: Вів 20 лис, 2018 13:23
брокер
великий, відомий, надійний
Ніколи не думав що напишу, але рішив - а чому б і ні.
проба пера так би мовити, сильно тапками не кидайте
Ось моя (коротка) історія знайомства із ЦП - облігаціями.
Надіюсь хтось знайде щось для себе цікаве чи може навіть зважиться на цей важливий і
(як я вважаю) наступний крок після банківських депозитів.
чесно скажу - десь півроку а може й більше самостійно досліджував цю тему - покупка ОВДП.
що де як по чому і ін.
було страшно, незрозуміло і ваабще
Чому саме ОВДП? бо після банко-депо падіння і % нижче плінтуса воно дивилось краще, та й загалом хотів рости далі.
Жодний знайомий не розумів, що я питаюсь і максимум - це знав про депозити в банку.
Але це вже був пройдений етап і тому прийшлось бути "піонером".
Моя 1-а практична спроба була через банки.
Виглядало логічно, що будучи клієнтом Привату Н років, я почав із нього.
Ось тут -
залишав заявку пару разів, питав дівчат у різних відділеннях - все без толку.
як горох об стіну...
Може тому, що не був ВІП клієнтов банку, може по іншій причині. Історія це умалчіває.
Отже десь через певний час активних спроб сталось чудо - домовився про тел. розмову із ПБ щодо ОВДП.
Але після бесіди із жіночкою по ОВДП із Приватбанку я тихенько офігів:
поріг входження - 1 міо+ чи 40К валюти + уйма незрозумілих комісій за що і кому!!! - це якщо порівнювати із депозитами.
я зрозумів що мені із банками не по дорозі
Також спілкувався із УкрСибом, Кредо і ін. банками - зрозумів, що дорого і в кожного банку свої, різні комісії!)
+поріг входження ще вищий.
явно не для людей із вулиці чи звичайних депо-людей.
і от так мало помалу дійшов до свого сучасного результату.
Точно зараз не скажу, але в результаті читання матеріалів, перегляду відео і аналізу, гадаю що
мабуть ключовою була стаття від Любомира Остапіва (рекомендую почитати його статті та блог - багато, дуже багато цікавого дізнаєтесь і не лише про ЦП!)
в ній була маленька таблиця із порівнням банків, брокерів і пару слів за і проти.
Зараз працюю через брокера - називається ICU.
Кантора відома, із Н-річною історією, в чомусь скандальна (леді Го тут довший час керувала) і ін.
Рівнем сервісу, комісіями, швидкістю виконання операції по РЗ (Разові Заявки) ЦП (Цінних Паперів) - дуже задоволений.
Комісії - одні з із самих "вкусних". Перевірте самі. Цифри писати не буду.
Знайдіть і переконайтесь.
Кантора має багато ліцензій і також веде свій депозитарій і рахунки в ЦП.
Єдиний (як для мене) був мінус - цей брокер робить 100% ідентифікацію і верифікацію фізичної особи включно із джерелами походження грошей.
Так от - ідентифікація тільки живою присутністю власної персони в офісі в Києві
Оскільки я не столичний, прийшлось їздити в гості, але до поїздки ще була досить тривала комунікація із менеджером компанії і збір документів.
Резюмуючи - це мій свідомий виважений вибір, базований на грунтовному аналізі та порівнянні.
Далі - пару слів чому не через банки. Можливо я зміню свою думку, в майбутньому, побачимо)
Оскільки я працюю із банками вже Н років (депозити, карти, рахунки і тд) то логічно, що я почав досліджувати із них.
Багато читав, аналізував по темі ОВДП, і перша спроба як писав вище - була через ПБ.
Дуже довго дивився (до останнього часу) в бік ПБ, і особливо із його мега анонсом продажів ОВДП 1 кліком на телефоні, але
враховуючи останні статті і важливі неодноразові заяви Галини Пахачук, я зрозумів і зробив наступний висновок -
банки САМІ заробляють на різниці між депо % і облігаціями, тому вони будуть ставити великі і різноманітні комісії включно із щомісячними комісіями, що в результаті буде невигідно для людини із вулиці..
Мало яка депо-людина оперує сумами від 200К (так, на форумі тут таких є, і це добре. але все ж таки..)
Цілком імовірно, що на сумах від 1М чи 40К валюти ці банківські комісії не будуть робити великої погоди, але все ж таки.
Ці самі кошти можуть працювати через брокера із меншими комісами і як результат інвестор отримає просто більший прибуток.
Як наслідок, буду забирати валюту із ПБ (до останнього мріяв напряму за валюту купити там ОВДП... - ага, щас...) і робити наступні кроки.
Наразі працюю лише із гривневими ОВДП, в планах - навчитись працювати із валютними + продумати стратегії коли і що купуєм, коли продаєм.
Маю багато матеріалів, які тут викладаю час від часу а також презентації, які отримував в процесі комунікації із брокерами, банками.
Підсумовуючи - збирайте інформацію, думайте, аналізуйте, приймайте виважене власне рішення, зважуйте ризики,
інвестуйте в майбутнє своє та своїх сімей.
щоб не думали що облігації манна з неба - найближчим часом покажу ризики і потенційні мінуси
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 20 лис, 2018 16:10
Re: Рынок ОВГЗ
Додано: Вів 20 лис, 2018 17:16
Re: Рынок ОВГЗ
ощад ,свежая инфо ориентиров тарифов в ближ время...
1) Комис. казначейства - 0,05 % ( мин 2000 грн)
2) 750 грн одноразовый платеж
3) 100 грн открытие текущего , если нету
4) Комиссия банка 0,1 % от суммы ( миним. 2500 грн ) вот -вот введут
Обслуж. ЦБ 1) 300 грн - за открытие и закрытие счета
2) 200 грн зарах + 200 грн переказ зворотній
3 ) хранение ЦБ 0,003% в мес. ( мин 200 грн )
ну и контрольный - при выходе , комис 1% при снятии с текущего ,как купона , так и основной суммы
Додано: Вів 20 лис, 2018 17:38
Re: Рынок ОВГЗ
уточните, что это такое?! Как это 1% за снятие?! это с любого счета?! После депозита тоже?!
как минимум двое на форуме брали через
но я так понял на вторичном, заходили в гривну на полгода.
сам хотел весной в ОВГЗ, но в Харькове это тогда было не реально, брокеров нет, банки незнали что делать, тока в Киев ехать. Предлагали на форуме Драгон и еще ВиП-отдел ощадбанка.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Вів 20 лис, 2018 18:16
1% за снятие с текущего было всегда. Еще год назад. Но при этом сами сотрудники рекомендую заходить на короткое депо для избежания.
К примеру в Укргазе есть недельные депо именно для таких целей.
Ощад ставит такие комисы что бы работали только жирные коты. От 3-5 млн.грн.
А что это за пункт, при каких условиях взимается эта плата ?
Востаннє редагувалось zzzzzz в Вів 20 лис, 2018 19:05, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
Додано: Вів 20 лис, 2018 18:35
greenozon
ІСU компания особенная. Да там не высокие тарифы. Но , на носу выборы. В случае проигрыша Порошенко, у комании могут возникнуть серьезные проблемы. Компания обслуживает активы Порошенко, Макар Пасенюк личный консультант Порошенко.
Как бы не было того что было с банками Курченко и соратников овоща.
Финансам лучше всегда держаться подальше от таких одиозных компаний именно по-этому я не связывался с ними,хотя общаюсь с сотрудниками этой компании.
Живите своим умом!
Додано: Вів 20 лис, 2018 19:08
Re: Рынок ОВГЗ
Kripo
как и писал zzzzzzzzzz - 1 % за выход , лечится коротким депо - главное , чтоб были действительно короткие депо с адекватной ставкой , на момент выхода...у ощада ,только выдача депо с текущих счетов безплатна...
greenozon
а как у брокеров с комиссией на выход ? ...
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