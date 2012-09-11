Единственное есть уже некая кривая по цене долларовых ОВГЗ 210 дней - 6,7% 336 дней - 7,25% 420 дней - 7,5%
ОВГЗ на 336 и 420 дней , купонные , предусмотрены 2 и 3 выплаты купона соответственно по 27 и 28,1 долларов на 1 ОВГЗ
Ну, почему же ничего интересного Термін обігу (дн.) 77 Середньозважений рівень дохідності (%) 19,00% Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій 173 839 659,68 Термін обігу (дн.) 175 Середньозважений рівень дохідності (%) 18,50% Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій 796 653,60 Термін обігу (дн.) 287 Середньозважений рівень дохідності (%) 18,50% Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій 7 928 598,86
zzzzzz написав:Волгарь, а что интересного если обьемы мелкие
Доходность. Занимая деньги на 11 недель, государство выплачивает держателю облигации 4% от занятой суммы. Совершенно легальный, безрисковый высокодоходный бизнес - мечта любого финансиста. О том, как такая доходность влияет на госфинансы и оценку кредитоспособности государства на рынке я лучше помолчу, чтобы не нарываться на бан
Там вам расскажут кто с кем работает и кто как работает.
почитал, но там так и не раскрыто что значит "куча историй как кидают клиентов", это имеется ввиду что большой брокер тормоз и клиент теряет деньги из-за того что сделка проводится на 1-2 дня позже или у кого-то деньги тырят ?