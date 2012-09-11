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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 19:18

  lincoln2 написав:
greenozon
а как у брокеров с комиссией на выход ? ...


Брокеры без комиссий перечисляют на указаный счет в банке. То есть комиссии типа нет . Только надо продумывать на какие банки переводить деньги.

Например если укажешь КДВ Привата , то Приват 0,5% снимает за зачисление.

Но есть и бесплатные варианты в рамках карточных продуктов. Но там тоже куча всяких нюансов.Но найти бесплатные варианты обналички возможно.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 19:39

https://www.minfin.gov.ua/news/view/rez ... egory=borg

Итоги сегодняшнего размещения ( скачать файл )

Вообщем ничего интересного.

Единственное есть уже некая кривая по цене долларовых ОВГЗ
210 дней - 6,7%
336 дней - 7,25%
420 дней - 7,5%

ОВГЗ на 336 и 420 дней , купонные , предусмотрены 2 и 3 выплаты купона соответственно по 27 и 28,1 долларов на 1 ОВГЗ
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 13:28

  zzzzzz написав: банк или честный брокер?

а как отличить честного брокера от частного?
и есть ли у частного какие-то преимущества перед честным?
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 15:02

  J написав:
  zzzzzz написав: банк или честный брокер?

а как отличить честного брокера от частного?
и есть ли у частного какие-то преимущества перед честным?


Зайдите на соседнюю ветку. Идеи.портфель.
Идеи: портфель

Там вам расскажут кто с кем работает и кто как работает.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 15:13

  zzzzzz написав:https://www.minfin.gov.ua/news/view/rezultaty-auktsioniv?category=borg

Итоги сегодняшнего размещения ( скачать файл )

Вообщем ничего интересного.

Единственное есть уже некая кривая по цене долларовых ОВГЗ
210 дней - 6,7%
336 дней - 7,25%
420 дней - 7,5%

ОВГЗ на 336 и 420 дней , купонные , предусмотрены 2 и 3 выплаты купона соответственно по 27 и 28,1 долларов на 1 ОВГЗ

Ну, почему же ничего интересного
Термін обігу (дн.) 77
Середньозважений рівень дохідності (%) 19,00%
Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій 173 839 659,68
Термін обігу (дн.) 175
Середньозважений рівень дохідності (%) 18,50%
Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій 796 653,60
Термін обігу (дн.) 287
Середньозважений рівень дохідності (%) 18,50%
Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій 7 928 598,86
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 15:26

Волгарь, а что интересного если обьемы мелкие
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 15:40

  zzzzzz написав:Волгарь, а что интересного если обьемы мелкие

Доходность. Занимая деньги на 11 недель, государство выплачивает держателю облигации 4% от занятой суммы. Совершенно легальный, безрисковый высокодоходный бизнес - мечта любого финансиста. О том, как такая доходность влияет на госфинансы и оценку кредитоспособности государства на рынке я лучше помолчу, чтобы не нарываться на бан
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:09

  zzzzzz написав:
  J написав:
  zzzzzz написав: банк или честный брокер?

а как отличить честного брокера от частного?
и есть ли у частного какие-то преимущества перед честным?


Зайдите на соседнюю ветку. Идеи.портфель.
Идеи: портфель

Там вам расскажут кто с кем работает и кто как работает.

почитал, но там так и не раскрыто что значит "куча историй как кидают клиентов",
это имеется ввиду что большой брокер тормоз и клиент теряет деньги из-за того что сделка проводится на 1-2 дня позже
или у кого-то деньги тырят
?
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 14:44

Там скорее отзывы по обслуживанию. Но это про 5-10 ведущих операторов рынка.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 15:55

Re: Рынок ОВГЗ

если через Брокера работать , наверное можно через Прокредит попробовать ...нету опыта такой связки ?
lincoln2
 
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