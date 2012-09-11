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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 16:26

  zzzzzz написав:Я кстати на всю котлету в ОВГЗ не желаю входить, часть держу на обычных депозитах.

а в чем суть этой стратегии?
это из-за финмониторинга? из-за будущего дефолта по ОВГЗ? из-за брокерского риска? депозиты до востребования? или депозиты валютные?
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 16:55

  J написав:
  zzzzzz написав:Я кстати на всю котлету в ОВГЗ не желаю входить, часть держу на обычных депозитах.

а в чем суть этой стратегии?
это из-за финмониторинга? из-за будущего дефолта по ОВГЗ? из-за брокерского риска? депозиты до востребования? или депозиты валютные?


Суть стратегии - не класть все яйца в одну корзину. Ну и ежемесячные поступления свежых денюжек. Можно играть на курсовых колебаниях гривнедепозит / доллародепозит
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:06

  lincoln2 написав:если через Брокера работать , наверное можно через Прокредит попробовать ...нету опыта такой связки ?

главное что б это не Универ Капитал.
Остальные брокеры ок.
X-Fresh
 
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