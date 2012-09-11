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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 22 лис, 2018 16:26
zzzzzz написав:
Я кстати на всю котлету в ОВГЗ не желаю входить, часть держу на обычных депозитах.
а в чем суть этой стратегии?
это из-за финмониторинга? из-за будущего дефолта по ОВГЗ? из-за брокерского риска? депозиты до востребования? или депозиты валютные?
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J
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Додано: Чет 22 лис, 2018 16:55
J написав: zzzzzz написав:
Я кстати на всю котлету в ОВГЗ не желаю входить, часть держу на обычных депозитах.
а в чем суть этой стратегии?
это из-за финмониторинга? из-за будущего дефолта по ОВГЗ? из-за брокерского риска? депозиты до востребования? или депозиты валютные?
Суть стратегии - не класть все яйца в одну корзину. Ну и ежемесячные поступления свежых денюжек. Можно играть на курсовых колебаниях гривнедепозит / доллародепозит
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 27 лис, 2018 15:06
lincoln2 написав:
если через Брокера работать , наверное можно через Прокредит попробовать ...нету опыта такой связки ?
главное что б это не Универ Капитал.
Остальные брокеры ок.
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X-Fresh
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Додано: Сер 28 лис, 2018 11:43
X-Fresh
можете поділитись перс. досвідом, що із УК не так?
2) вчорашні результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик -
якісь мікроскопічні (очевидно далися взнаки події по введенню ВС і тд)
залучено лише 48М грн, ставка 18.5 - 19.9
валюту не залучено
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greenozon
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