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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 04 гру, 2018 23:00
Помотрите, Приватбанк сделал даже страницу https://privatbank.ua/ovdp
Но условия у них я так понял не очень
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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Kripo
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