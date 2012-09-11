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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 23:00

Re: Рынок ОВГЗ

Помотрите, Приватбанк сделал даже страницу https://privatbank.ua/ovdp Но условия у них я так понял не очень
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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