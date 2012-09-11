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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 04 гру, 2018 23:00
Re: Рынок ОВГЗ
Помотрите, Приватбанк сделал даже страницу
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Сер 05 гру, 2018 01:37
Re: Рынок ОВГЗ
Хотів би з'ясувати одне питання. На сайті мінфіну, поряд з іншими даними для дорозміщених ОДВЗ є "Розмір купонного платежу на одну облігацію". Це значення для дня продажу, чи на момент першої сплати купону (відсотків).
Додано: Сер 05 гру, 2018 11:43
Вчорашні результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик
від 4 грудня 2018
вже більш жваві, ніж тиждень тому, але все рівно обєми дуже малі
% на старих рівнях
грн 19
долар 7.5
євро 4.6
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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