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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 6789>
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 23:00

Re: Рынок ОВГЗ

Помотрите, Приватбанк сделал даже страницу https://privatbank.ua/ovdp Но условия у них я так понял не очень
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 01:37

Re: Рынок ОВГЗ

Хотів би з'ясувати одне питання. На сайті мінфіну, поряд з іншими даними для дорозміщених ОДВЗ є "Розмір купонного платежу на одну облігацію". Це значення для дня продажу, чи на момент першої сплати купону (відсотків).
VASH
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 11:43

Вчорашні результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик
від 4 грудня 2018

https://bank.gov.ua/control/uk/bonds/list?year=2018

вже більш жваві, ніж тиждень тому, але все рівно обєми дуже малі

% на старих рівнях
грн 19
долар 7.5
євро 4.6
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 19:02

Re: Рынок ОВГЗ

Вже 10 років практично кожен день читаю цікаві для мене теми на форумі. Разом з тим, для мене так і залишається абсолютною таємницею, як кожен день з'являються десятки сторінок, які присвячені, на мій погляд, повній дрібниці (кеш-беків, грейс періодів, "створенню" сленгу для "посвячених", "погонял" для банків, тощо). Особливо в банківському секторі (Monobank, Таскомбанк, Альфа та інші). Люди стільки сил та часу віддають розгадуванню ребусів від банків та "посвячених". Невже воно того варто за ті копійки? Це я щодо кеш-беків, грейс періодів.
Почуття подиву підсилює те, що окремі набагато цікавіші теми, на мій погляд, роками не розкриваються.
Для підтвердження погляньте, наприклад, коли останній час піднімалась тема КУА.
До відому, наприклад фонд Сінергія-7 від Кінто: доходність за останній рік +46,61%; за 2 останніх років +86,85%; і відповідно за 3 роки - +107,97%. Все це на фоні війни, штучної руйнації УБ, тощо. Близькі результати і у інших фондів цієї КУА.
Важливо зазначити, що я абсолютно не агітую, тим паче не закликаю до цього виду інвестування. Разом з тим, вважаю що продемонстровані результати повинні час від часу розглядатися на форумі.
Все, вище викладене, мною наведене для ілюстрування мого нерозуміння такої малої цікавості більш поглибленого розгляду теми ОВГЗ. Зрозуміло, отримати 20 гривень кеш бек від Ашану цікавіше.
Абсолютно не хотів і не хочу кого не будь образити. Прошу правильно зрозуміти мій абсолютно щирий подив.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 19:16

Re: Рынок ОВГЗ

Хотів би додати, що вважаю тема ОВГЗ не проста, особливих роз'яснень ніхто не надає. Маю деякий досвід з Укргазбанком та Універом. Наприклад, в Укргазбанку ОВГЗ займається у Києві тільки одне відділення, в інших навіть не знають що це таке (з власного досвіду). Якщо в КУА вам нададуть розгорнуте пояснення, то тут вискакує на пару хвилин молода людина для підписання документів. Це не є їх провиною, а слідство високого навантаження. Тобто прийти ти повинен з готовим рішенням, а це досить складно.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 21:25

  VASH написав:, погляньте, наприклад, коли останній час піднімалась тема КУА.
До відому, наприклад фонд Сінергія-7 від Кінто: доходність за останній рік +46,61%; за 2 останніх років +86,85%; і відповідно за 3 роки - +107,97%. Все це на фоні війни, штучної руйнації УБ, тощо. Близькі результати і у інших фондів цієї КУА.
,

Синергия 4
результат за 10 лет
в гривнах -50% (минус пятьдесят процентов)
в доларах -90% (минус девяносто процентов)
вобщем профукали все
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 21:41

  VASH написав:, Маю деякий досвід з Укргазбанком та Універом. ,

а для чего 2 брокера?
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 22:02

  VASH написав:Хотів би з'ясувати одне питання. На сайті мінфіну, поряд з іншими даними для дорозміщених ОДВЗ є "Розмір купонного платежу на одну облігацію". Це значення для дня продажу, чи на момент першої сплати купону (відсотків).

на момент сплати купону (відсотків).
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 22:05

  J написав:
  VASH написав:, погляньте, наприклад, коли останній час піднімалась тема КУА.
До відому, наприклад фонд Сінергія-7 від Кінто: доходність за останній рік +46,61%; за 2 останніх років +86,85%; і відповідно за 3 роки - +107,97%. Все це на фоні війни, штучної руйнації УБ, тощо. Близькі результати і у інших фондів цієї КУА.
,

Синергия 4
результат за 10 лет
в гривнах -50% (минус пятьдесят процентов)
в доларах -90% (минус девяносто процентов)
вобщем профукали все


Что вы этим хотите сказать. На этом рынке самое важное точка входа. Имею не маленькие пакеты С-4, С-5, С-7. Брал большую часть с большим дисконтом, близко ко дну, во многих случаях с отсрочкой платежа. Так в той же С-7 взял пакет акций по цене около 1800 гривен, посмотрите сколько СЧА/акцию сейчас. Сейчас однозначно мажоритарный акционер. Меня все устраивает. И если вам приводят пример по С-7, то причем сдесь С-4.
Это вы не имели дело с Конкордом, Фойлом, Сократом.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 22:18

  VASH написав:, пример по С-7,,
а КУА выкупает с7? можно их досрочно продать если рынок пойдет вниз?
J
 
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