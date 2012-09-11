Додано: Сер 05 гру, 2018 19:02

Вже 10 років практично кожен день читаю цікаві для мене теми на форумі. Разом з тим, для мене так і залишається абсолютною таємницею, як кожен день з'являються десятки сторінок, які присвячені, на мій погляд, повній дрібниці (кеш-беків, грейс періодів, "створенню" сленгу для "посвячених", "погонял" для банків, тощо). Особливо в банківському секторі (Monobank, Таскомбанк, Альфа та інші). Люди стільки сил та часу віддають розгадуванню ребусів від банків та "посвячених". Невже воно того варто за ті копійки? Це я щодо кеш-беків, грейс періодів.

Почуття подиву підсилює те, що окремі набагато цікавіші теми, на мій погляд, роками не розкриваються.

Для підтвердження погляньте, наприклад, коли останній час піднімалась тема КУА.

До відому, наприклад фонд Сінергія-7 від Кінто: доходність за останній рік +46,61%; за 2 останніх років +86,85%; і відповідно за 3 роки - +107,97%. Все це на фоні війни, штучної руйнації УБ, тощо. Близькі результати і у інших фондів цієї КУА.

Важливо зазначити, що я абсолютно не агітую, тим паче не закликаю до цього виду інвестування. Разом з тим, вважаю що продемонстровані результати повинні час від часу розглядатися на форумі.

Все, вище викладене, мною наведене для ілюстрування мого нерозуміння такої малої цікавості більш поглибленого розгляду теми ОВГЗ. Зрозуміло, отримати 20 гривень кеш бек від Ашану цікавіше.

Абсолютно не хотів і не хочу кого не будь образити. Прошу правильно зрозуміти мій абсолютно щирий подив.