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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 22:18

  J написав:
  VASH написав:, Маю деякий досвід з Укргазбанком та Універом. ,

а для чего 2 брокера?

Я, вище писав, що спочатку мав дуже невдалий досвід співпраці з Універом та намагання придбати ЦП через них на вторинному ринку. Протримали мої гроші (досить значні) не один місяць. Директор не давав виставляти заявки за максимальною ціною покупки на біржі. Казав що купляти треба по наявній ціні продажу. Всі мої доводи щодо глупості цього підходу (дохідність падала до 1-2% у $) не впливали. Вивів кошти зі значними збитками.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 22:19

  J написав:
  VASH написав:Хотів би з'ясувати одне питання. На сайті мінфіну, поряд з іншими даними для дорозміщених ОДВЗ є "Розмір купонного платежу на одну облігацію". Це значення для дня продажу, чи на момент першої сплати купону (відсотків).

на момент сплати купону (відсотків).

Дякую
VASH
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 22:46

  VASH написав:, Протримали мої гроші (досить значні) не один місяць.,
......
Вивів кошти зі значними збитками.

они не дают сразу вывести деньги назад в банк если клиента не устраивает их стиль работы?
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 22:57

Re: Рынок ОВГЗ

По-перше, дуже важко виявити сам факт чи виставлена реально заявка на біржі. За весь термін роботи з Універом мав справу тільки з одним більш менш адекватним представником (Андрій Руденко). Щодо проф. відповідності ряду співробітників промовчу.
По-друге, торгівля на вторинному ринку потребує оперативного коригування замовлень, що вкрай тяжко.
По-третє, з виводом коштів також були проблеми.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 23:03

Re: Рынок ОВГЗ

VASH написав:Все, вище викладене, мною наведене для ілюстрування мого нерозуміння такої малої цікавості більш поглибленого розгляду теми ОВГЗ. Зрозуміло, отримати 20 гривень кеш бек від Ашану цікавіше.
Абсолютно не хотів і не хочу кого не будь образити. Прошу правильно зрозуміти мій абсолютно щирий подив.


Так а что общего между инвестиционным бизнесом и покупкой еды?
Для первого надо иметь деньги. Второе же доступно всем. Его и больше обсуждают, что вполне закономерно.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 23:09

  VASH написав:, За весь термін роботи з Універом мав справу тільки з одним більш менш адекватним представником (Андрій Руденко). Щодо проф. відповідності ряду співробітників промовчу.
,

согласен
Востаннє редагувалось J в Сер 05 гру, 2018 23:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 23:12

  VASH написав:,
По-третє, з виводом коштів також були проблеми.

может тогда проще выводить ценные бумаги на другого хранителя (и соответственно торговца) или с этим тоже могут возникнуть проблемы?
J
 
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