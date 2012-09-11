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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 06 гру, 2018 03:24
Важно просчитать сумму входа с которой накладные расходы нивелируются и ОВГЗ становится наверняка выгодней депозитов. Охри в видео на первых страницах темы озвучивает сумму в лимон. Но поскольку он известный балабол, хотелось бы узнать у бывалых - с каких сум реально пускают физиков в ОВГЗ и с каких сумм это дело становится точно выгоднее депо.
Еще немаловажный вопрос о надежности таких вложений - какие гарантии ?
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