|
|
|
Рынок ОВГЗ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 06 гру, 2018 03:24
Важно просчитать сумму входа с которой накладные расходы нивелируются и ОВГЗ становится наверняка выгодней депозитов. Охри в видео на первых страницах темы озвучивает сумму в лимон. Но поскольку он известный балабол, хотелось бы узнать у бывалых - с каких сум реально пускают физиков в ОВГЗ и с каких сумм это дело становится точно выгоднее депо.
Еще немаловажный вопрос о надежности таких вложений - какие гарантии ?
-
Surfer
-
-
- Повідомлень: 1501
- З нами з: 14.11.13
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 466 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Чет 06 гру, 2018 10:53
zzzzzz написав:
,
Более того, если у вас значительная сумма то надо идти на первичное размещение, там больше доход чем покупка со вторички.
,
ну купить то можно и с первичного,
но потом при досрочной продаже без вторички не обойтись
-
J
-
-
- Повідомлень: 4171
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 156 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 гру, 2018 11:09
Тут один графоман обвинил меня в истерии и не понимании рынка. Я убежден, что на бирже могу выставлять и поддерживать максимальную цену покупки по конкретной бумаге, ждать своего продавца. Сравнение с обменкой считаю не корректным, еще сравните с базаром. Взял первую партию с первички, оказалось не сравнимо выгодней покупки со вторички по цене выставленных цен продажи. Дождусь оканчания ВП и после Нового года войду серьезней.
-
VASH
-
-
- Повідомлень: 315
- З нами з: 26.10.09
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 гру, 2018 11:14
J написав: zzzzzz написав:
,
Более того, если у вас значительная сумма то надо идти на первичное размещение, там больше доход чем покупка со вторички.
,
ну купить то можно и с первичного,
но потом при досрочной продаже без вторички не обойтись
Лично ориентируюсь на размещение на весь сроок.
-
VASH
-
-
- Повідомлень: 315
- З нами з: 26.10.09
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 гру, 2018 11:51
VASH написав:
Тут один графоман обвинил меня в истерии и не понимании рынка. Я убежден, что на бирже могу выставлять и поддерживать максимальную цену покупки по конкретной бумаге, ждать своего продавца. Сравнение с обменкой считаю не корректным, еще сравните с базаром. Взял первую партию с первички, оказалось не сравнимо выгодней покупки со вторички по цене выставленных цен продажи. Дождусь оканчания ВП и после Нового года войду серьезней.
Выход на первичку есть и в Универе, мин.сумма точно не помню от 200кгрн вроде, но надо уточнять.
Весной когда все только началось я сам покупал на вторичке по цене продажи, т.к. рынок малоликвидный. Если вы на бирже в итогах торгов видите сделки по какой-то бумаге на крупный объем то это сделка договорная.
Упрек в графоманстве считаю подтверждением своей правоты.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 29409
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2889 раз.
- Подякували: 4777 раз.
-
- Профіль
-
9
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|3
|2878
|
Сер 10 кві, 2013 14:45
firef75
|
|1
|1705
|
|
|35
|8386
|
Вів 11 вер, 2012 11:54
LegalEquation
|