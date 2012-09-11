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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 03:24

Re: Рынок ОВГЗ

Важно просчитать сумму входа с которой накладные расходы нивелируются и ОВГЗ становится наверняка выгодней депозитов. Охри в видео на первых страницах темы озвучивает сумму в лимон. Но поскольку он известный балабол, хотелось бы узнать у бывалых - с каких сум реально пускают физиков в ОВГЗ и с каких сумм это дело становится точно выгоднее депо.

Еще немаловажный вопрос о надежности таких вложений - какие гарантии ?
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:53

  zzzzzz написав:,

Более того, если у вас значительная сумма то надо идти на первичное размещение, там больше доход чем покупка со вторички.

,

ну купить то можно и с первичного,
но потом при досрочной продаже без вторички не обойтись
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 11:09

Re: Рынок ОВГЗ

Тут один графоман обвинил меня в истерии и не понимании рынка. Я убежден, что на бирже могу выставлять и поддерживать максимальную цену покупки по конкретной бумаге, ждать своего продавца. Сравнение с обменкой считаю не корректным, еще сравните с базаром. Взял первую партию с первички, оказалось не сравнимо выгодней покупки со вторички по цене выставленных цен продажи. Дождусь оканчания ВП и после Нового года войду серьезней.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 11:14

  J написав:
  zzzzzz написав:,

Более того, если у вас значительная сумма то надо идти на первичное размещение, там больше доход чем покупка со вторички.

,

ну купить то можно и с первичного,
но потом при досрочной продаже без вторички не обойтись


Лично ориентируюсь на размещение на весь сроок.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 11:51

  VASH написав:Тут один графоман обвинил меня в истерии и не понимании рынка. Я убежден, что на бирже могу выставлять и поддерживать максимальную цену покупки по конкретной бумаге, ждать своего продавца. Сравнение с обменкой считаю не корректным, еще сравните с базаром. Взял первую партию с первички, оказалось не сравнимо выгодней покупки со вторички по цене выставленных цен продажи. Дождусь оканчания ВП и после Нового года войду серьезней.


Выход на первичку есть и в Универе, мин.сумма точно не помню от 200кгрн вроде, но надо уточнять.

Весной когда все только началось я сам покупал на вторичке по цене продажи, т.к. рынок малоликвидный. Если вы на бирже в итогах торгов видите сделки по какой-то бумаге на крупный объем то это сделка договорная.
Упрек в графоманстве считаю подтверждением своей правоты.
Живите своим умом!
zzzzzz
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