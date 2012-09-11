Важно просчитать сумму входа с которой накладные расходы нивелируются и ОВГЗ становится наверняка выгодней депозитов. Охри в видео на первых страницах темы озвучивает сумму в лимон. Но поскольку он известный балабол, хотелось бы узнать у бывалых - с каких сум реально пускают физиков в ОВГЗ и с каких сумм это дело становится точно выгоднее депо.
Еще немаловажный вопрос о надежности таких вложений - какие гарантии ?
Тут один графоман обвинил меня в истерии и не понимании рынка. Я убежден, что на бирже могу выставлять и поддерживать максимальную цену покупки по конкретной бумаге, ждать своего продавца. Сравнение с обменкой считаю не корректным, еще сравните с базаром. Взял первую партию с первички, оказалось не сравнимо выгодней покупки со вторички по цене выставленных цен продажи. Дождусь оканчания ВП и после Нового года войду серьезней.
VASH написав:Тут один графоман обвинил меня в истерии и не понимании рынка. Я убежден, что на бирже могу выставлять и поддерживать максимальную цену покупки по конкретной бумаге, ждать своего продавца. Сравнение с обменкой считаю не корректным, еще сравните с базаром. Взял первую партию с первички, оказалось не сравнимо выгодней покупки со вторички по цене выставленных цен продажи. Дождусь оканчания ВП и после Нового года войду серьезней.
Выход на первичку есть и в Универе, мин.сумма точно не помню от 200кгрн вроде, но надо уточнять.
Весной когда все только началось я сам покупал на вторичке по цене продажи, т.к. рынок малоликвидный. Если вы на бирже в итогах торгов видите сделки по какой-то бумаге на крупный объем то это сделка договорная. Упрек в графоманстве считаю подтверждением своей правоты.
Физики за 2 дня купили гривневый ОВГЗ на 120 млн.грн.
Объем гривневых ОВГЗ в портфеле физ лиц обновил годовой рекорд на сегодняшнее утро и составил почти 1,4 млрд.грн , за 2 дня физ лица купили гривневых ОВГЗ на 120 млн.грн. Всего с начала года физ лица купили ОВГЗ на 1,216 млрд.грн.
Общий объем портфеля ОВГЗ в собственности физ.лиц с начала года вырос в 4 раза и составил 5,742 млрд грн по сравнению с 1,467 млрд.грн на начало года.
VASH написав:Тут один графоман обвинил меня в истерии и не понимании рынка. Я убежден, что на бирже могу выставлять и поддерживать максимальную цену покупки по конкретной бумаге, ждать своего продавца. Сравнение с обменкой считаю не корректным, еще сравните с базаром. Взял первую партию с первички, оказалось не сравнимо выгодней покупки со вторички по цене выставленных цен продажи. Дождусь оканчания ВП и после Нового года войду серьезней.
Выход на первичку есть и в Универе, мин.сумма точно не помню от 200кгрн вроде, но надо уточнять.
Весной когда все только началось я сам покупал на вторичке по цене продажи, т.к. рынок малоликвидный. Если вы на бирже в итогах торгов видите сделки по какой-то бумаге на крупный объем то это сделка договорная. Упрек в графоманстве считаю подтверждением своей правоты.
универ вам как всегда нап№дел. есть четкий перечень первичных диллеров - там даже ICU нет, а вы про шлак контору Универ говорите))) универ покупает на первичке через Укргазбанк вставляя свои 10 копеек как минимум. барыги они еще те
X-Fresh написав:универ вам как всегда нап№дел. есть четкий перечень первичных диллеров - там даже ICU нет, а вы про шлак контору Универ говорите))) универ покупает на первичке через Укргазбанк вставляя свои 10 копеек как минимум. барыги они еще те
Ахаха Универ грабитель Доход за 1 день по разным ОВГЗ (гривневым) составляет 40-44 копейки, это 1/4 дневного дохода или НКД , но при этом Универ грабитель )))
Сходите узнайте условия у Драгонов и ICU расскажите потом.
Если вы будете покупать на 1 млн.грн ( это примерно 1000 облигаций ) эта дополнительная комиссия скушает АЖ 100 грн , ааа караул грабят , с 1 млн сняли АЖ 100 грн )))
Тільки що знову вів ряд тривалих переговорів з Укргазбанком. Коротко ситуація: у наявності кошти, як у доларах та і у гривні. Щоб не втрачати на додатковій конвертації, хотів купити частину ОВГЗ (номінованих у доларах) за долари (більша частина ОВГЗ), а частину цих же облігацій - за гривню. Після низки уточнень - відмовили, тільки в одній валюті. На моє прохання надати загальну методику розрахунку вартості варіантів (у ріних валютах) - відмовили. Прошу надати рекомендації - перехід до якої валюти мені доцільно зробити - не знаємо. Що попередньо з'ясував: - при купівлі за долари, розрахунок проводять по курсу продажу НБУ плюс 1 цент (ну це формальність), минус 0,5% за конвертацію. Цей варіант банк розглядає як базовий; - при купівлі за гривню - по курсу НБУ, або МБ (знову ця невизначенність) +5 копійок. От тепер у роздумах, попередньо вважаю за доцільне взяти доларові ОВГЗ за долари, а гривню пристроїти в інше місце. Тема не проста, вкрай багато невизначенності, тому і хотів її активізувати на форумі, а не "істирити". Було б цікаво разом прорахувати різні варіанти. Наприклад, купівля 5, 10, 20 ОВГЗ (доларових); купівля на ті ж суми - ОВГЗ у гривні. Маю на увазі кінцеву вартість, курс "незбитковості" тощо. Вважаю, що це б було дуже корисно для багатьох. Як вважаєте?