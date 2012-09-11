Додано: Чет 06 гру, 2018 17:00

zzzzzz написав: X-Fresh написав: вообще то разговор про долл ОВГЗ ...а это 0.35%

это раз.

а во вторых....в грн они в доходности 0.3-0.5% забирают себе втирая что это лучшее предложение

вот и считай вообще то разговор про долл ОВГЗ ...а это 0.35%это раз.а во вторых....в грн они в доходности 0.3-0.5% забирают себе втирая что это лучшее предложениевот и считай



Они вставляют 10 копеек в долларовые ОВГЗ и это снижает доходность на 0,3-0,5 п.п. ?

Ух-ты, как любопытно, а можно увидеть расчет ?



Прости но ты уже гонишь какой-то откровенный бред



По поводу лучшего предложения. Кто и что тебе втирает я не знаю, но я вижу что это ты мне втираешь какой-то бред. Есть сайт ПФТС, заходи и смотри котировки на сегодняшний день если хочешь купить на вторичке. ( я докупал на вторичке, и мне купили именно по ценам продажи которые я сам видел на сайте ПФТС )

А тебе советую скрины делать он-лайн котировок. Они вставляют 10 копеек в долларовые ОВГЗ и это снижает доходность на 0,3-0,5 п.п. ?Ух-ты, как любопытно, а можно увидеть расчет ?Прости но ты уже гонишь какой-то откровенный бредПо поводу лучшего предложения. Кто и что тебе втирает я не знаю, но я вижу что это ты мне втираешь какой-то бред. Есть сайт ПФТС, заходи и смотри котировки на сегодняшний день если хочешь купить на вторичке. ( я докупал на вторичке, и мне купили именно по ценам продажи которые я сам видел на сайте ПФТС )А тебе советую скрины делать он-лайн котировок.

господи ну какое же ты тупое и не внимательное>вообще то разговор про долл ОВГЗ ...а это 0.35%>>Они вставляют 10 копеек в долларовые ОВГЗ и это снижает доходность на 0,3-0,5 п.п. ?объясняю для тех что в танке и соображать не умеет.комиссия с хГРН за сделку возрастает до хгрн + 0.35%обьяснять это надо или наконец то дошло?>а во вторых....в грн они в доходности 0.3-0.5% забирают себе втирая что это лучшее предложение>>Есть сайт ПФТС, заходи и смотри котировки на сегодняшний день если хочешь купить на вторичке.ты наверное совсем зеленый или совсем лохпотому что кроме ПФТС есть другие источники информации где цены лучше но это не означает что Банк/торговец поставил эти цены в пфтс.понял? или тоже надо разжевать ?