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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 15:12

Re: Рынок ОВГЗ

  zzzzzz написав:Сходите узнайте условия у Драгонов и ICU расскажите потом.

тариф у дрегона - 200 грн за сделку
тариф у АйСиЮ - 200 грн для физ лиц
айяйяй...как дорого)
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 15:15

  zzzzzz написав:
Если вы будете покупать на 1 млн.грн ( это примерно 1000 облигаций ) эта дополнительная комиссия скушает АЖ 100 грн , ааа караул грабят , с 1 млн сняли АЖ 100 грн )))


вообще то разговор про долл ОВГЗ ...а это 0.35%
это раз.
а во вторых....в грн они в доходности 0.3-0.5% забирают себе втирая что это лучшее предложение
вот и считай
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:35

  X-Fresh написав:вообще то разговор про долл ОВГЗ ...а это 0.35%
это раз.
а во вторых....в грн они в доходности 0.3-0.5% забирают себе втирая что это лучшее предложение
вот и считай


Они вставляют 10 копеек в долларовые ОВГЗ и это снижает доходность на 0,3-0,5 п.п. ?
Ух-ты, как любопытно, а можно увидеть расчет ?

Прости но ты уже гонишь какой-то откровенный бред :mrgreen:

По поводу лучшего предложения. Кто и что тебе втирает я не знаю, но я вижу что это ты мне втираешь какой-то бред. Есть сайт ПФТС, заходи и смотри котировки на сегодняшний день если хочешь купить на вторичке. ( я докупал на вторичке, и мне купили именно по ценам продажи которые я сам видел на сайте ПФТС )
А тебе советую скрины делать он-лайн котировок.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:00

  zzzzzz написав:
  X-Fresh написав:вообще то разговор про долл ОВГЗ ...а это 0.35%
это раз.
а во вторых....в грн они в доходности 0.3-0.5% забирают себе втирая что это лучшее предложение
вот и считай


Они вставляют 10 копеек в долларовые ОВГЗ и это снижает доходность на 0,3-0,5 п.п. ?
Ух-ты, как любопытно, а можно увидеть расчет ?

Прости но ты уже гонишь какой-то откровенный бред :mrgreen:

По поводу лучшего предложения. Кто и что тебе втирает я не знаю, но я вижу что это ты мне втираешь какой-то бред. Есть сайт ПФТС, заходи и смотри котировки на сегодняшний день если хочешь купить на вторичке. ( я докупал на вторичке, и мне купили именно по ценам продажи которые я сам видел на сайте ПФТС )
А тебе советую скрины делать он-лайн котировок.

господи ну какое же ты тупое и не внимательное
>вообще то разговор про долл ОВГЗ ...а это 0.35%
>>Они вставляют 10 копеек в долларовые ОВГЗ и это снижает доходность на 0,3-0,5 п.п. ?

объясняю для тех что в танке и соображать не умеет.
комиссия с хГРН за сделку возрастает до хгрн + 0.35%
обьяснять это надо или наконец то дошло?

>а во вторых....в грн они в доходности 0.3-0.5% забирают себе втирая что это лучшее предложение
>>Есть сайт ПФТС, заходи и смотри котировки на сегодняшний день если хочешь купить на вторичке.

ты наверное совсем зеленый или совсем лох
потому что кроме ПФТС есть другие источники информации где цены лучше но это не означает что Банк/торговец поставил эти цены в пфтс.
понял? или тоже надо разжевать ? :roll:
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:12

X-Fresh

объясняю для тех что в танке и соображать не умеет.
комиссия с хГРН за сделку возрастает до хгрн + 0.35%
обьяснять это надо или наконец то дошло?


10 копеек это 0,35% - блин, я бы на месте брокера, тебя сам выгнал из компании :mrgreen:

В начале этой ветки предлагали тебя забанить пожизненно, так вот я поддерживаю эту идею.

Провокатор типичный !
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:32

Re: Рынок ОВГЗ

Человек имеет ввиду +10 коп к курсу на валютной облигации. Тогда выходит 0,35%, просто он в потоках текста не описывает нормально.
Это условия работы первичного дилера. Т.к. он пропускает это через свою валютную позицию и должен заработать.
Alecdon
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:41

Re: Рынок ОВГЗ

Что касается купить лучше, купить лучше всегда можно. Можно и торговаться, но для этого объем сделки должен быть.
Если клиент знает где лучше, не вопрос он договаривается мы покупаем. Это рынок.

Есть просто люди которые всегда всем недовольны. У них всегда поток сознания и вера в то что им все должны.
Alecdon
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:47

Re: Рынок ОВГЗ

  X-Fresh написав:п

Полностью поддерживаю и плюсую. Понимаю, что забанят, но мне как-то... Пережили голод, переживем и изобилие. Этот редкий п.ц и графоман ведет свою игру. Денег у него нет, однозначною, их заменяют амбиции, хамство (особенно в личных постах) и неиссякаемая потребность флудить по всем вопросам. Удаляю свои посты (настрочить 30000 постов!!!). Хотел активизировать рассмотрение непростого вопроса. Ухожу в тень. С этим графоманом – поосторожней.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:50

  X-Fresh написав:
  zzzzzz написав:
  X-Fresh написав:вообще то разговор про долл ОВГЗ ...а это 0.35%
это раз.
а во вторых....в грн они в доходности 0.3-0.5% забирают себе втирая что это лучшее предложение
вот и считай


Они вставляют 10 копеек в долларовые ОВГЗ и это снижает доходность на 0,3-0,5 п.п. ?
Ух-ты, как любопытно, а можно увидеть расчет ?

Прости но ты уже гонишь какой-то откровенный бред :mrgreen:

По поводу лучшего предложения. Кто и что тебе втирает я не знаю, но я вижу что это ты мне втираешь какой-то бред. Есть сайт ПФТС, заходи и смотри котировки на сегодняшний день если хочешь купить на вторичке. ( я докупал на вторичке, и мне купили именно по ценам продажи которые я сам видел на сайте ПФТС )
А тебе советую скрины делать он-лайн котировок.

господи ну какое же ты тупое и не внимательное
>вообще то разговор про долл ОВГЗ ...а это 0.35%
>>Они вставляют 10 копеек в долларовые ОВГЗ и это снижает доходность на 0,3-0,5 п.п. ?

объясняю для тех что в танке и соображать не умеет.
комиссия с хГРН за сделку возрастает до хгрн + 0.35%
обьяснять это надо или наконец то дошло?

>а во вторых....в грн они в доходности 0.3-0.5% забирают себе втирая что это лучшее предложение
>>Есть сайт ПФТС, заходи и смотри котировки на сегодняшний день если хочешь купить на вторичке.

ты наверное совсем зеленый или совсем лох
потому что кроме ПФТС есть другие источники информации где цены лучше но это не означает что Банк/торговец поставил эти цены в пфтс.
понял? или тоже надо разжевать ? :roll:

Полностью поддерживаю и плюсую. Понимаю, что забанят, но мне как-то... Пережили голод, переживем и изобилие. Этот редкий п.ц и графоман ведет свою игру. Денег у него нет, однозначно, их заменяют амбиции, хамство (особенно в личных постах) и неиссякаемая потребность флудить по всем вопросам (настрочить 30000 постов!!!). Удаляю свои посты. Хотел активизировать рассмотрение непростого вопроса. Ухожу в тень. С этим графоманом – поосторожней.
VASH
 
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