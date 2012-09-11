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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 06 гру, 2018 19:50
J написав: Alecdon написав:
Человек имеет ввиду +10 коп к курсу на валютной облигации. Тогда выходит 0,35%, просто он в потоках текста не описывает нормально.
Это условия работы первичного дилера. Т.к. он пропускает это через свою валютную позицию и должен заработать.
нет
там
первое мнение - что они добавляют 10 коп. к цене первичного дилера на 1 облигацию
второе мнение - они добавляют 0,35% к цене первичного дилера на 1 валютную
облигацию
хорошо было бы если бы на форум зашли представители брокеров и поотвечали на вопросы
Ну так 10 копеек к 1 валюте и есть 0.35%
Или у нас разные калькуляторы?
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ПчёлкаIRON
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Додано: Чет 06 гру, 2018 20:08
ПчёлкаIRON написав:
Ну так 10 копеек к 1 валюте и есть 0.35%
Или у нас разные калькуляторы?
тут днем писали что
первичный дилер Укргаз добаляет 10 копеек к курсу грн\долар что есть 0.35%,
вопрос:
Универ потом к этой цене тоже добавляет 10 копеек к курсу грн\долар что есть 0.35% и мы получаем в итоге +0.7% ?
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J
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Додано: Чет 06 гру, 2018 20:12
ПчёлкаIRON написав: J написав: Alecdon написав:
Человек имеет ввиду +10 коп к курсу на валютной облигации. Тогда выходит 0,35%, просто он в потоках текста не описывает нормально.
Это условия работы первичного дилера. Т.к. он пропускает это через свою валютную позицию и должен заработать.
нет
там
первое мнение - что они добавляют 10 коп. к цене первичного дилера на 1 облигацию
второе мнение - они добавляют 0,35% к цене первичного дилера на 1 валютную
облигацию
хорошо было бы если бы на форум зашли представители брокеров и поотвечали на вопросы
Ну так 10 копеек к 1 валюте и есть 0.35%
Или у нас разные калькуляторы?
Предлагаю закрыть эту тему кто и что имел ввижу Хфреш.
Ну нужно додумывать за другого иначе вы рискуете теи что вас обвинят в манипуляции неокрепшие умы которые привыкли срать везде и считать что брокер должен делать все забесплатно.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 06 гру, 2018 20:19
Не за бесплатно, для этого они и устанавливают тарифы. А когда начинают зарабатывать на обмане клиента - это уже другой вопрос. Или вы считаете это нормально?)
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ПчёлкаIRON
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Додано: Чет 06 гру, 2018 20:24
ПчёлкаIRON написав:
Не за бесплатно, для этого они и устанавливают тарифы. А когда начинают зарабатывать на обмане клиента - это уже другой вопрос. Или вы считаете это нормально?)
в чем состоит обман клиента?
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J
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Додано: Чет 06 гру, 2018 20:29
Універ бере зараз якусь помісячну плату після покупки паперів?
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greenozon
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Додано: Чет 06 гру, 2018 20:30
J
В том что брокер продаёт вам со своим наваром 0,3-0.5%, о чем вас естественно никто не предупреждает. А ведь вы помимо этого платите комиссию.
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ПчёлкаIRON
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Додано: Чет 06 гру, 2018 20:32
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Додано: Чет 06 гру, 2018 20:36
ПчёлкаIRON написав:J
В том что брокер продаёт вам со своим наваром 0,3-0.5%, о чем вас естественно никто не предупреждает. А ведь вы помимо этого платите комиссию.
они мне продают по цене продажи облигаций на бирже ПФТС,
как у них возникает навар 0,3-0.5% ?
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J
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Додано: Чет 06 гру, 2018 20:39
J написав: ПчёлкаIRON написав:J
В том что брокер продаёт вам со своим наваром 0,3-0.5%, о чем вас естественно никто не предупреждает. А ведь вы помимо этого платите комиссию.
они мне продают по цене продажи облигаций на бирже ПФТС,
как у них возникает навар 0,3-0.5% ?
Так, что ....как писал хфреш - пфтс не единственный открытый источник котировок. Каждый день банки и брокеры в другой системе транслируют более вкусные цены. И эта инфо открыта для всех. Но вам же подают по цене пфтс, а на самом деле рыночная цена лучше для клиента.
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ПчёлкаIRON
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