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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 10111213>
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 19:50

  J написав:
  Alecdon написав:Человек имеет ввиду +10 коп к курсу на валютной облигации. Тогда выходит 0,35%, просто он в потоках текста не описывает нормально.
Это условия работы первичного дилера. Т.к. он пропускает это через свою валютную позицию и должен заработать.

нет
там
первое мнение - что они добавляют 10 коп. к цене первичного дилера на 1 облигацию
второе мнение - они добавляют 0,35% к цене первичного дилера на 1 валютную облигацию

хорошо было бы если бы на форум зашли представители брокеров и поотвечали на вопросы

Ну так 10 копеек к 1 валюте и есть 0.35%
Или у нас разные калькуляторы?
ПчёлкаIRON
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:08

  ПчёлкаIRON написав:Ну так 10 копеек к 1 валюте и есть 0.35%
Или у нас разные калькуляторы?

тут днем писали что
первичный дилер Укргаз добаляет 10 копеек к курсу грн\долар что есть 0.35%,
вопрос:
Универ потом к этой цене тоже добавляет 10 копеек к курсу грн\долар что есть 0.35% и мы получаем в итоге +0.7% ?
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:12

  ПчёлкаIRON написав:
  J написав:
  Alecdon написав:Человек имеет ввиду +10 коп к курсу на валютной облигации. Тогда выходит 0,35%, просто он в потоках текста не описывает нормально.
Это условия работы первичного дилера. Т.к. он пропускает это через свою валютную позицию и должен заработать.

нет
там
первое мнение - что они добавляют 10 коп. к цене первичного дилера на 1 облигацию
второе мнение - они добавляют 0,35% к цене первичного дилера на 1 валютную облигацию

хорошо было бы если бы на форум зашли представители брокеров и поотвечали на вопросы

Ну так 10 копеек к 1 валюте и есть 0.35%
Или у нас разные калькуляторы?


Предлагаю закрыть эту тему кто и что имел ввижу Хфреш.

Ну нужно додумывать за другого иначе вы рискуете теи что вас обвинят в манипуляции неокрепшие умы которые привыкли срать везде и считать что брокер должен делать все забесплатно.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:19

Re: Рынок ОВГЗ

Не за бесплатно, для этого они и устанавливают тарифы. А когда начинают зарабатывать на обмане клиента - это уже другой вопрос. Или вы считаете это нормально?)
ПчёлкаIRON
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:24

  ПчёлкаIRON написав:Не за бесплатно, для этого они и устанавливают тарифы. А когда начинают зарабатывать на обмане клиента - это уже другой вопрос. Или вы считаете это нормально?)

в чем состоит обман клиента?
J
 
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Універ бере зараз якусь помісячну плату після покупки паперів?
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:30

J
В том что брокер продаёт вам со своим наваром 0,3-0.5%, о чем вас естественно никто не предупреждает. А ведь вы помимо этого платите комиссию.
ПчёлкаIRON
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:32

про мрію інвестора :) від голови У.

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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:36

  ПчёлкаIRON написав:J
В том что брокер продаёт вам со своим наваром 0,3-0.5%, о чем вас естественно никто не предупреждает. А ведь вы помимо этого платите комиссию.

они мне продают по цене продажи облигаций на бирже ПФТС,
как у них возникает навар 0,3-0.5% ?
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:39

  J написав:
  ПчёлкаIRON написав:J
В том что брокер продаёт вам со своим наваром 0,3-0.5%, о чем вас естественно никто не предупреждает. А ведь вы помимо этого платите комиссию.

они мне продают по цене продажи облигаций на бирже ПФТС,
как у них возникает навар 0,3-0.5% ?

Так, что ....как писал хфреш - пфтс не единственный открытый источник котировок. Каждый день банки и брокеры в другой системе транслируют более вкусные цены. И эта инфо открыта для всех. Но вам же подают по цене пфтс, а на самом деле рыночная цена лучше для клиента.
ПчёлкаIRON
 
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