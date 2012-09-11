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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:47

  ПчёлкаIRON написав:
  J написав:
  ПчёлкаIRON написав:J
В том что брокер продаёт вам со своим наваром 0,3-0.5%, о чем вас естественно никто не предупреждает. А ведь вы помимо этого платите комиссию.

они мне продают по цене продажи облигаций на бирже ПФТС,
как у них возникает навар 0,3-0.5% ?

Так, что ....как писал хфреш - пфтс не единственный открытый источник котировок. Каждый день банки и брокеры в другой системе транслируют более вкусные цены. И эта инфо открыта для всех.

а как называется эта другая система и как мне получать оттуда инфу, если она открыта для всех?

  ПчёлкаIRON написав:а на самом деле рыночная цена лучше для клиента.

мне даже один раз продали по этой более лучшей цене, в качестве сорри -бонуса
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:48

  J написав:
  ПчёлкаIRON написав:J
В том что брокер продаёт вам со своим наваром 0,3-0.5%, о чем вас естественно никто не предупреждает. А ведь вы помимо этого платите комиссию.

они мне продают по цене продажи облигаций на бирже ПФТС,
как у них возникает навар 0,3-0.5% ?



Не кормите троля, он зарегистрирован 15 ноября , имеет 15 сообщений, какая-то мутная учетка.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:57

  zzzzzz написав:Не кормите троля, он зарегистрирован 15 ноября , имеет 15 сообщений, какая-то мутная учетка.


мне даже один раз продали по этой более лучшей цене, в качестве сорри -бонуса

я хочу чтобы мне так продавали постоянно
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 21:02

  J написав:
  zzzzzz написав:Не кормите троля, он зарегистрирован 15 ноября , имеет 15 сообщений, какая-то мутная учетка.


мне даже один раз продали по этой более лучшей цене, в качестве сорри -бонуса

я хочу чтобы мне так продавали постоянно

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X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 21:04

  ПчёлкаIRON написав:
  greenozon написав:про мрію інвестора :) від голови У.

https://www.facebook.com/t.m.kozak/post ... 6814650873

На носу середина декабря а Козак вообразил с себя супераналитика и даёт «осторожные» прогнозы.
К сожалению это говорит о том что даже владельцы компании - дилетанты.
Кошмар :?

А как назвать людей покупающих долговой актив с кредитным В?
Ну не инвесторами так точно...
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  X-Fresh написав:подпишитесь на ежедневную рассылку банков и прокеров с ценами на овгз
зарегайтесь в трдата
зарегайтесь сбондс
смотрите цены на других биржах

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