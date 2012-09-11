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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 06 гру, 2018 20:47
ПчёлкаIRON написав: J написав: ПчёлкаIRON написав:J
В том что брокер продаёт вам со своим наваром 0,3-0.5%, о чем вас естественно никто не предупреждает. А ведь вы помимо этого платите комиссию.
они мне продают по цене продажи облигаций на бирже ПФТС,
как у них возникает навар 0,3-0.5% ?
Так, что ....как писал хфреш - пфтс не единственный открытый источник котировок. Каждый день банки и брокеры в другой системе транслируют более вкусные цены. И эта инфо открыта для всех.
а как называется эта другая система и как мне получать оттуда инфу, если она открыта для всех?
ПчёлкаIRON написав:
а на самом деле рыночная цена лучше для клиента.
мне даже один раз продали по этой более лучшей цене, в качестве сорри -бонуса
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Додано: Чет 06 гру, 2018 20:48
J написав: ПчёлкаIRON написав:J
В том что брокер продаёт вам со своим наваром 0,3-0.5%, о чем вас естественно никто не предупреждает. А ведь вы помимо этого платите комиссию.
они мне продают по цене продажи облигаций на бирже ПФТС,
как у них возникает навар 0,3-0.5% ?
Не кормите троля, он зарегистрирован 15 ноября , имеет 15 сообщений, какая-то мутная учетка.
Живите своим умом!
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Додано: Чет 06 гру, 2018 20:57
zzzzzz написав:
Не кормите троля, он зарегистрирован 15 ноября , имеет 15 сообщений, какая-то мутная учетка.
мне даже один раз продали по этой более лучшей цене, в качестве сорри -бонуса
я хочу чтобы мне так продавали постоянно
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Додано: Чет 06 гру, 2018 21:02
J написав: zzzzzz написав:
Не кормите троля, он зарегистрирован 15 ноября , имеет 15 сообщений, какая-то мутная учетка.
мне даже один раз продали по этой более лучшей цене, в качестве сорри -бонуса
я хочу чтобы мне так продавали постоянно
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Додано: Чет 06 гру, 2018 21:04
ПчёлкаIRON написав:
На носу середина декабря а Козак вообразил с себя супераналитика и даёт «осторожные» прогнозы.
К сожалению это говорит о том что даже владельцы компании - дилетанты.
Кошмар
А как назвать людей покупающих долговой актив с кредитным В?
Ну не инвесторами так точно...
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