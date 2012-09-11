Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 06 гру, 2018 20:47
ПчёлкаIRON написав: J написав: ПчёлкаIRON написав: J
В том что брокер продаёт вам со своим наваром 0,3-0.5%, о чем вас естественно никто не предупреждает. А ведь вы помимо этого платите комиссию.
они мне продают по цене продажи облигаций на бирже ПФТС,
как у них возникает навар 0,3-0.5% ?
Так, что ....как писал хфреш - пфтс не единственный открытый источник котировок. Каждый день банки и брокеры в другой системе транслируют более вкусные цены. И эта инфо открыта для всех.
а как называется эта другая система и как мне получать оттуда инфу, если она открыта для всех?
ПчёлкаIRON написав:
а на самом деле рыночная цена лучше для клиента.
мне даже один раз продали по этой более лучшей цене, в качестве сорри -бонуса
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Додано: Чет 06 гру, 2018 20:48
J написав: ПчёлкаIRON написав: J
В том что брокер продаёт вам со своим наваром 0,3-0.5%, о чем вас естественно никто не предупреждает. А ведь вы помимо этого платите комиссию.
они мне продают по цене продажи облигаций на бирже ПФТС,
как у них возникает навар 0,3-0.5% ?
Не кормите троля, он зарегистрирован 15 ноября , имеет 15 сообщений, какая-то мутная учетка.
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zzzzzz
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Додано: Чет 06 гру, 2018 20:57
zzzzzz написав:
Не кормите троля, он зарегистрирован 15 ноября , имеет 15 сообщений, какая-то мутная учетка.
мне даже один раз продали по этой более лучшей цене, в качестве сорри -бонуса
я хочу чтобы мне так продавали постоянно
J
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Додано: Чет 06 гру, 2018 21:02
J написав: zzzzzz написав:
Не кормите троля, он зарегистрирован 15 ноября , имеет 15 сообщений, какая-то мутная учетка.
мне даже один раз продали по этой более лучшей цене, в качестве сорри -бонуса
я хочу чтобы мне так продавали постоянно
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X-Fresh
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Додано: Чет 06 гру, 2018 21:04
ПчёлкаIRON написав:
На носу середина декабря а Козак вообразил с себя супераналитика и даёт «осторожные» прогнозы.
К сожалению это говорит о том что даже владельцы компании - дилетанты.
Кошмар
А как назвать людей покупающих долговой актив с кредитным рейтингом В?
Ну не инвесторами так точно...
Востаннє редагувалось
St/2
в Чет 06 гру, 2018 21:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 06 гру, 2018 21:19
X-Fresh написав:
подпишитесь на ежедневную рассылку банков и прокеров с ценами на овгз
зарегайтесь в трдата
зарегайтесь сбондс
смотрите цены на других биржах
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J
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:34
Интересный движ в ОВГЗ, нерезы вчера продали на 36 млн.грн , гривневые ОВГЗ .
При этом физики вчера купили гривневых почти на такую же сумму - 30 млн.грн
За эту неделю физики купили гривневых ОВГЗ уже на 150 млн.грн !!!!
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:14
zzzzzz написав:
За эту неделю физики купили гривневых ОВГЗ уже на 150 млн.грн !!!!
как по вашему дефолт будет по всем ОВГЗ
или только по
тем что в собственности НБУ и банков т.к. у них подавляющая доля
?
J
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:20
J написав: zzzzzz написав:
За эту неделю физики купили гривневых ОВГЗ уже на 150 млн.грн !!!!
как по вашему дефолт будет по всем ОВГЗ
или только по
тем что в собственности НБУ и банков т.к. у них подавляющая доля
?
С начала года объем ОВГЗ в обороте сокращается. С чего дефолт должен быть ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:31
zzzzzz написав: J написав: zzzzzz написав:
За эту неделю физики купили гривневых ОВГЗ уже на 150 млн.грн !!!!
как по вашему дефолт будет по всем ОВГЗ
или только по
тем что в собственности НБУ и банков т.к. у них подавляющая доля
?
С начала года объем ОВГЗ в обороте сокращается. С чего дефолт должен быть ?
ну если возникнут те же причины что и в 1998 году
J
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