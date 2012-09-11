J
Без понятия. Я не понимаю зачем объявлять дефолт, проще напечатать ОВГЗ . Девальвация заменит дефолт.Да будет обесценивание.
Дефолт по внешним возможен, т.к. валютут не напечатаешь, а гривну можно печатать,главное что-бы была бумага и краска
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:37
J
Без понятия. Я не понимаю зачем объявлять дефолт, проще напечатать ОВГЗ . Девальвация заменит дефолт.Да будет обесценивание.
Дефолт по внешним возможен, т.к. валютут не напечатаешь, а гривну можно печатать,главное что-бы была бумага и краска
Живите своим умом!
Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:45
J
В 1998 году был технический дефолт государственных ценных бумаг ОВГЗ, когда часть ОВГЗ, которые были не погашены, были заменены на другой выпуск ОВГЗ. Фактически владельцы ОВГЗ не смогли вовремя получить деньги, но зато получили деньги в другое время и им за задержку заплатили проценты.
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