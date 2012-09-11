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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:38

  zzzzzz написав:J
Без понятия. Я не понимаю зачем объявлять дефолт, проще напечатать ОВГЗ . Девальвация заменит дефолт.Да будет обесценивание.
Дефолт по внешним возможен, т.к. валютут не напечатаешь, а гривну можно печатать,главное что-бы была бумага и краска :mrgreen:

москали в 98 сказали что они решили не печатать рубли для погашения ОВГЗ
для того чтобы не началась гиперинфляция
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 14:26

  greenozon написав:VASH

я цю гілку лише сьогодні побачив!
хоч вона і стара і мала, але дуже цікава і насчена, ввазаю.
цікавлюсь темою ОВГЗ вже десь півроку чи більше. Не теоретик.

гляньте назву гілку - написана із помилкою!

:)

//підтримую ідею об'єдання гілок

шановний модератор Ірина - це реально?

Гілки успішно об'єднані)

З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 14:46

  J написав:VASH
Укргаз готов принимать заявки с ценой, которую укажите вы?


Через Укргазбанк беру по "первичке".
VASH
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 14:47

Re: Рынок ОВГЗ

Ірина_
Дякую.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 13:18

Re: Рынок ОВГЗ

Добрый день!
Подскажите, кто-то работал с ОТП банком по ОВГЗ?
Стоит с ними общаться на эту тему или есть альтернативные варианты, более выгодные может?
Прошу совета.
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 21:44

Re: Рынок ОВГЗ

  rasmus написав:или есть альтернативные варианты, более выгодные может?


читайте цю гілку в історії, напр

viewtopic.php?p=4503164#p4503164
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 23:50

greenozon
спасибо!
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 23:34

  zzzzzz написав:В пятницу 3 банка получили рефинансирование на 77 дней под 20% на сумму 6,130 млрд.грн

Имена банков узнаем вечером.

интересно кто это на вторичке продает гривневые овгз по ценам певички?
J
 
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