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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:38
zzzzzz написав:J
Без понятия. Я не понимаю зачем объявлять дефолт, проще напечатать ОВГЗ . Девальвация заменит дефолт.Да будет обесценивание.
Дефолт по внешним возможен, т.к. валютут не напечатаешь, а гривну можно печатать,главное что-бы была бумага и краска
москали в 98 сказали что они решили не печатать рубли для погашения ОВГЗ
для того чтобы не началась гиперинфляция
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J
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Додано: Пон 10 гру, 2018 14:26
greenozon написав:VASH
я цю гілку лише сьогодні побачив!
хоч вона і стара і мала, але дуже цікава і насчена, ввазаю.
цікавлюсь темою ОВГЗ вже десь півроку чи більше. Не теоретик.
гляньте назву гілку - написана із помилкою!
//підтримую ідею об'єдання гілок
шановний модератор Ірина - це реально?
Гілки успішно об'єднані)
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Додано: Пон 10 гру, 2018 14:46
J написав:VASH
Укргаз готов принимать заявки с ценой, которую укажите вы?
Через Укргазбанк беру по "первичке".
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VASH
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Додано: Пон 10 гру, 2018 14:47
Ірина_
Дякую.
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Додано: Вів 11 гру, 2018 13:18
Добрый день!
Подскажите, кто-то работал с ОТП банком по ОВГЗ?
Стоит с ними общаться на эту тему или есть альтернативные варианты, более выгодные может?
Прошу совета.
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rasmus
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Додано: Чет 13 гру, 2018 21:44
rasmus написав:
или есть альтернативные варианты, более выгодные может?
читайте цю гілку в історії, напрviewtopic.php?p=4503164#p4503164
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greenozon
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Додано: Чет 13 гру, 2018 23:50
greenozon
спасибо!
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Додано: Пон 17 гру, 2018 23:34
zzzzzz написав:
В пятницу 3 банка получили рефинансирование на 77 дней под 20% на сумму 6,130 млрд.грн
Имена банков узнаем вечером.
интересно кто это на вторичке продает гривневые овгз по ценам певички?
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J
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