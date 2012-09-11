кредиты овернайт, и кредиты на две недели НБУ выдает под 20% (учетная ставка + 2 п.п.).
С января НБУ снизит ставку по двухнедельному рефинансированию до учетной (18%), оставив дорогими кредиты овернайт (20%).
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 18 гру, 2018 19:20
кредиты овернайт, и кредиты на две недели НБУ выдает под 20% (учетная ставка + 2 п.п.).
С января НБУ снизит ставку по двухнедельному рефинансированию до учетной (18%), оставив дорогими кредиты овернайт (20%).
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