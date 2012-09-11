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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 15161718
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 19:20

кредиты овернайт, и кредиты на две недели НБУ выдает под 20% (учетная ставка + 2 п.п.).

С января НБУ снизит ставку по двухнедельному рефинансированию до учетной (18%), оставив дорогими кредиты овернайт (20%).
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 20:56

Минфин поднял ставку привлечения до 20,5%

Минфин установил сегодня ставку размещения по коротким выпускам 77-105 дней на уровне 20,5%

Это дало эффект, по коротким выпускам удалось привлечь 11,3 млрд.грн . Всего удалось привлечь 20 млрд.грн.

Интересная деталь. Завтра Минфину надо погасить 4 млрд.
А еще ранее в пятницу НБУ выдал кредиты рефинансирования трем банкам на 77 дней под 20% на сумму 6,3 млрд.грн.

Интересно, кто-же спасает Минфин ?

П.С. Еще интересный момент, Минфин предложил сразу 7 гривневых выпусков на продажу чего раньше не было. Причем в очень сжатом календарном отрезке 77,91,98 и 105 дней.Которые аккуратно ложатся под выборы ( посмотрите на даты погашения
6 марта
20 марта
27 марта
3 апреля

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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 10:37

Дивно, але на звичному місці останні дані від 4.12.2018

Результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик
https://bank.gov.ua/control/uk/bonds/list?year=2018


zzzzzz ,
де вам вдається дістати оперативні інфодані по розміщеннях паперів?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 10:57

  zzzzzz написав:Минфин поднял ставку привлечения до 20,5%

Минфин установил сегодня ставку размещения по коротким выпускам 77-105 дней на уровне 20,5%

Это дало эффект, по коротким выпускам удалось привлечь 11,3 млрд.грн . Всего удалось привлечь 20 млрд.грн.

Интересная деталь. Завтра Минфину надо погасить 4 млрд.
А еще ранее в пятницу НБУ выдал кредиты рефинансирования трем банкам на 77 дней под 20% на сумму 6,3 млрд.грн.

Интересно, кто-же спасает Минфин ?

П.С. Еще интересный момент, Минфин предложил сразу 7 гривневых выпусков на продажу чего раньше не было. Причем в очень сжатом календарном отрезке 77,91,98 и 105 дней.Которые аккуратно ложатся под выборы ( посмотрите на даты погашения
6 марта
20 марта
27 марта
3 апреля

Зображення

Размещение валютных облигаций на сумму 252 млн. долларов на срок 28 дней!!! под 6,34% годовых. Т.е. заимодавцы заработают 1,2 млн. долларов всего за 4 недели безо всякого риска!
Что б мы все так жили...
На этом фоне кредит под 20,5% годовых на 11, 13 и 15 недель, то есть заработок в 4,33, 5,12 и 5,9% к сумме долга кажутся просто детской забавой.
Волгарь
 
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