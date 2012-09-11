кредиты овернайт, и кредиты на две недели НБУ выдает под 20% (учетная ставка + 2 п.п.).
С января НБУ снизит ставку по двухнедельному рефинансированию до учетной (18%), оставив дорогими кредиты овернайт (20%).
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Додано: Вів 18 гру, 2018 19:20
кредиты овернайт, и кредиты на две недели НБУ выдает под 20% (учетная ставка + 2 п.п.).
С января НБУ снизит ставку по двухнедельному рефинансированию до учетной (18%), оставив дорогими кредиты овернайт (20%).
Додано: Вів 18 гру, 2018 20:56
Минфин поднял ставку привлечения до 20,5%
Минфин установил сегодня ставку размещения по коротким выпускам 77-105 дней на уровне 20,5%
Это дало эффект, по коротким выпускам удалось привлечь 11,3 млрд.грн . Всего удалось привлечь 20 млрд.грн.
Интересная деталь. Завтра Минфину надо погасить 4 млрд.
А еще ранее в пятницу НБУ выдал кредиты рефинансирования трем банкам на 77 дней под 20% на сумму 6,3 млрд.грн.
Интересно, кто-же спасает Минфин ?
П.С. Еще интересный момент, Минфин предложил сразу 7 гривневых выпусков на продажу чего раньше не было. Причем в очень сжатом календарном отрезке 77,91,98 и 105 дней.Которые аккуратно ложатся под выборы ( посмотрите на даты погашения
6 марта
20 марта
27 марта
3 апреля
Живите своим умом!
Додано: Сер 19 гру, 2018 10:37
Дивно, але на звичному місці останні дані від 4.12.2018
Результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик
zzzzzz ,
де вам вдається дістати оперативні інфодані по розміщеннях паперів?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 19 гру, 2018 10:57
Размещение валютных облигаций на сумму 252 млн. долларов на срок 28 дней!!! под 6,34% годовых. Т.е. заимодавцы заработают 1,2 млн. долларов всего за 4 недели безо всякого риска!
Что б мы все так жили...
На этом фоне кредит под 20,5% годовых на 11, 13 и 15 недель, то есть заработок в 4,33, 5,12 и 5,9% к сумме долга кажутся просто детской забавой.
Додано: Сер 19 гру, 2018 12:40
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