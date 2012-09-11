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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 16171819>
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 19:20

кредиты овернайт, и кредиты на две недели НБУ выдает под 20% (учетная ставка + 2 п.п.).

С января НБУ снизит ставку по двухнедельному рефинансированию до учетной (18%), оставив дорогими кредиты овернайт (20%).
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 20:56

Минфин поднял ставку привлечения до 20,5%

Минфин установил сегодня ставку размещения по коротким выпускам 77-105 дней на уровне 20,5%

Это дало эффект, по коротким выпускам удалось привлечь 11,3 млрд.грн . Всего удалось привлечь 20 млрд.грн.

Интересная деталь. Завтра Минфину надо погасить 4 млрд.
А еще ранее в пятницу НБУ выдал кредиты рефинансирования трем банкам на 77 дней под 20% на сумму 6,3 млрд.грн.

Интересно, кто-же спасает Минфин ?

П.С. Еще интересный момент, Минфин предложил сразу 7 гривневых выпусков на продажу чего раньше не было. Причем в очень сжатом календарном отрезке 77,91,98 и 105 дней.Которые аккуратно ложатся под выборы ( посмотрите на даты погашения
6 марта
20 марта
27 марта
3 апреля

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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 10:37

Дивно, але на звичному місці останні дані від 4.12.2018

Результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик
https://bank.gov.ua/control/uk/bonds/list?year=2018


zzzzzz ,
де вам вдається дістати оперативні інфодані по розміщеннях паперів?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 10:57

  zzzzzz написав:Минфин поднял ставку привлечения до 20,5%

Минфин установил сегодня ставку размещения по коротким выпускам 77-105 дней на уровне 20,5%

Это дало эффект, по коротким выпускам удалось привлечь 11,3 млрд.грн . Всего удалось привлечь 20 млрд.грн.

Интересная деталь. Завтра Минфину надо погасить 4 млрд.
А еще ранее в пятницу НБУ выдал кредиты рефинансирования трем банкам на 77 дней под 20% на сумму 6,3 млрд.грн.

Интересно, кто-же спасает Минфин ?

П.С. Еще интересный момент, Минфин предложил сразу 7 гривневых выпусков на продажу чего раньше не было. Причем в очень сжатом календарном отрезке 77,91,98 и 105 дней.Которые аккуратно ложатся под выборы ( посмотрите на даты погашения
6 марта
20 марта
27 марта
3 апреля

Зображення

Размещение валютных облигаций на сумму 252 млн. долларов на срок 28 дней!!! под 6,34% годовых. Т.е. заимодавцы заработают 1,2 млн. долларов всего за 4 недели безо всякого риска!
Что б мы все так жили...
На этом фоне кредит под 20,5% годовых на 11, 13 и 15 недель, то есть заработок в 4,33, 5,12 и 5,9% к сумме долга кажутся просто детской забавой.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 12:31

Волгарь
Без риска?
Может CDS продадите по 0, куплю без ограничений.
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 12:40

  St/2 написав:Волгарь
Без риска?
Может CDS продадите по 0, куплю без ограничений.

Простите, а какой риск? Не далее как 16/1/2019-го этот займ безусловно погасится, и заимодавцы полностью получат как тело долга, так и проценты по нему.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 15:27

И почему до сих пор здесь нет Голдманов и Морганов?
Они ведь деньги под 3% занять могут без ограничений.
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:16

  St/2 написав:И почему до сих пор здесь нет Голдманов и Морганов?
Они ведь деньги под 3% занять могут без ограничений.


Да ктож их сюда пустит? Тут больше похоже, что наши ребятки сами себе занимают и баблишко поднимают.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:27

Універ розповідає про ОВДП і облігаційні фонди (ETF)
та порівнює їх

цікаве навчальне відео

+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 13:36

Re: Рынок ОВГЗ

Данные аукционов за месяц - значительное увеличение объемов каждую неделю.
Интересно, что будет 26 декабря ....

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 18 грудня 2018 року, до державного бюджету залучено 19 981 318 033,85 гривень (за офіційним курсом НБУ).

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 11 грудня 2018 року, до державного бюджету залучено 1 618 001 877,08 гривень (за офіційним курсом НБУ).

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 4 грудня 2018 року, до державного бюджету залучено 106 081 086,92 гривень (за офіційним курсом НБУ).

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 27 листопада 2018 року, до державного бюджету залучено 48 143 933,71 гривень.
rasmus
 
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