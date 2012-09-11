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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 13:41

  rasmus написав:Данные аукционов за месяц - значительное увеличение объемов каждую неделю.
Интересно, что будет 26 декабря ....

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 18 грудня 2018 року, до державного бюджету залучено 19 981 318 033,85 гривень (за офіційним курсом НБУ).

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 11 грудня 2018 року, до державного бюджету залучено 1 618 001 877,08 гривень (за офіційним курсом НБУ).

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 4 грудня 2018 року, до державного бюджету залучено 106 081 086,92 гривень (за офіційним курсом НБУ).

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 27 листопада 2018 року, до державного бюджету залучено 48 143 933,71 гривень.


Дефіцит бюджету покривають, який виник через зрив приватизації :roll:
Chuprynka
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 13:46

Re: Рынок ОВГЗ

  Chuprynka написав:Дефіцит бюджету покривають, який виник через зрив приватизації


так, але чи поб'ють суму залучень 18 грудня - цікаве питання ...
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 13:55

Re: Рынок ОВГЗ

Є у когось припущення які можуть бути ставки по гривневим ОВДП до середини січня 2019? Потрібні будуть ще кошти державі як зараз?
rasmus
 
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