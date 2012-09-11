VASH написав:Вообще процедура покупки ОВГЗ достаточно громоздка и, как правило, очень плохо расписана у торговцев. Для себя, после очень негативного опыта с Универом, выбрал Укргазбанк. Все ничего если бы не его крайняя тех отсталость. Необходимость отследить движение по счету требует посещения отделения. Так вот, хоть и прошел одну покупку ОВГЗ, есть ряд вопросов. Если будут желающие совместно доразобраться, буду признателен. 1. Открытие текущего счета в Укргазбанке – 100 грн; 2. Открытие счета в ценных бумагах – 400 грн; 3. Комиссия брокера – 500 грн; Я так понимаю, с одной сделки. Если подал одновременно заявки на ОВГЗ номинированные в гривне, долларах и евро, то 1500 гривен. 4. Счет за зачисление ценных бумах – 200 грн; Я, так понимаю, взымают хранители, в предложенном выше примере: 600 гривен за одну сделку. 5. Ежемесячная плата за хранение ЦБ – 100 грн; Я, так понимаю, фиксированная оплата не зависимо от вида ОВГЗ (в каких валютах, дисконтные или дивидендные). 6. Комиссия за погашение и выплату купона. Я, так понимаю, взымается одноразово (на дисконтных ЦБ ее нет).Я, так понимаю, снимается в пользу НБУ в фиксированном размере 200 гривен.
Прошу мнение специалистов (желательно лично прошедших полный цикл).
З 08.11 зросли тарифи.
На сьогодні витрати по Укргазбанку зросли: відкриття рахунку ЦП - 500; Зарахування та списання ЦП - вже по 450 ,(було 100). Блокування/розблокування стало 200 (було 100). Щомісячна плата залишається та ж - 100 грн. в місяць.
Поділіться інформацією по ICU, зокрема, буду вдячний за неї grenozon-у! Ps. Подяка zzzzzz за наводку по Укргазбанку. Закупився вперше у вересні.