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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 13:41

  rasmus написав:Данные аукционов за месяц - значительное увеличение объемов каждую неделю.
Интересно, что будет 26 декабря ....

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 18 грудня 2018 року, до державного бюджету залучено 19 981 318 033,85 гривень (за офіційним курсом НБУ).

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 11 грудня 2018 року, до державного бюджету залучено 1 618 001 877,08 гривень (за офіційним курсом НБУ).

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 4 грудня 2018 року, до державного бюджету залучено 106 081 086,92 гривень (за офіційним курсом НБУ).

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 27 листопада 2018 року, до державного бюджету залучено 48 143 933,71 гривень.


Дефіцит бюджету покривають, який виник через зрив приватизації :roll:
Chuprynka
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 13:46

Re: Рынок ОВГЗ

  Chuprynka написав:Дефіцит бюджету покривають, який виник через зрив приватизації


так, але чи поб'ють суму залучень 18 грудня - цікаве питання ...
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 13:55

Re: Рынок ОВГЗ

Є у когось припущення які можуть бути ставки по гривневим ОВДП до середини січня 2019? Потрібні будуть ще кошти державі як зараз?
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 16:37

  VASH написав:Вообще процедура покупки ОВГЗ достаточно громоздка и, как правило, очень плохо расписана у торговцев.
Для себя, после очень негативного опыта с Универом, выбрал Укргазбанк.
Все ничего если бы не его крайняя тех отсталость. Необходимость отследить движение по счету требует посещения отделения.
Так вот, хоть и прошел одну покупку ОВГЗ, есть ряд вопросов.
Если будут желающие совместно доразобраться, буду признателен.
1. Открытие текущего счета в Укргазбанке – 100 грн;
2. Открытие счета в ценных бумагах – 400 грн;
3. Комиссия брокера – 500 грн; Я так понимаю, с одной сделки. Если подал одновременно заявки на ОВГЗ номинированные в гривне, долларах и евро, то 1500 гривен.
4. Счет за зачисление ценных бумах – 200 грн; Я, так понимаю, взымают хранители, в предложенном выше примере: 600 гривен за одну сделку.
5. Ежемесячная плата за хранение ЦБ – 100 грн; Я, так понимаю, фиксированная оплата не зависимо от вида ОВГЗ (в каких валютах, дисконтные или дивидендные).
6. Комиссия за погашение и выплату купона. Я, так понимаю, взымается одноразово (на дисконтных ЦБ ее нет).Я, так понимаю, снимается в пользу НБУ в фиксированном размере 200 гривен.

Прошу мнение специалистов (желательно лично прошедших полный цикл).

З 08.11 зросли тарифи.

На сьогодні витрати по Укргазбанку зросли: відкриття рахунку ЦП - 500;
Зарахування та списання ЦП - вже по 450 ,(було 100).
Блокування/розблокування стало 200 (було 100).
Щомісячна плата залишається та ж - 100 грн. в місяць.


Поділіться інформацією по ICU, зокрема, буду вдячний за неї grenozon-у!
Ps.
Подяка zzzzzz за наводку по Укргазбанку. Закупився вперше у вересні.
PPO
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 16:45

ICU на сайті є тарифи. Для купівлі на первинному ринку потрібна мінімальна сума 5 млн грн :wink:
Chuprynka
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 17:05

  Chuprynka написав:ICU на сайті є тарифи. Для купівлі на первинному ринку потрібна мінімальна сума 5 млн грн :wink:

Дякую! Заспокоїли)
PPO
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 21:23

Re: Рынок ОВГЗ

  PPO написав:Поділіться інформацією по ICU, зокрема, буду вдячний за неї grenozon-у!


Тарифи без змін
і дійсно - покупка бумаги на первинному ринку через них - не для пересічного.


  PPO написав:Зарахування та списання ЦП - вже по 450 ,(було 100).


а оце дійсно підняли сурйозно.
на сумі до 1М має бути відчутно (на коротких ЦП)
До речі, а як УкрГаз працює із погашенням купону - бере за це платню?

2) Десь читав, що Універ обіцяє ставки первинного ринку на малих сумах (чи то 200 чи 500К) - хтось прокоментує?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 21:24

Re: Рынок ОВГЗ

  greenozon написав:Дивно, але на звичному місці останні дані від 4.12.2018

Результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик
https://bank.gov.ua/control/uk/bonds/list?year=2018


zzzzzz ,
де вам вдається дістати оперативні інфодані по розміщеннях паперів?


Питання все ще актуальне.
Чому НБУ перестав публікувати рез-ти після 4го грудня?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 01:17

  greenozon написав:
  greenozon написав:Дивно, але на звичному місці останні дані від 4.12.2018

Результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик
https://bank.gov.ua/control/uk/bonds/list?year=2018


zzzzzz ,
де вам вдається дістати оперативні інфодані по розміщеннях паперів?


Питання все ще актуальне.
Чому НБУ перестав публікувати рез-ти після 4го грудня?


https://www.minfin.gov.ua/news/view/rez ... auktsioniv
Все одно ж є де подивитися.
rasmus
 
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