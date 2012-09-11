на початок року і на кінець 2018
грн, дол. євро
НБУ, банки. фізики, юрики, нерезиденти
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:10
Порівняльна таблиця по ОВДП
на початок року і на кінець 2018
грн, дол. євро
НБУ, банки. фізики, юрики, нерезиденти
+50грн !
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