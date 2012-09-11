Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:10
Порівняльна таблиця по ОВДП
на початок року і на кінець 2018
http://prntscr.com/m0ieup
грн, дол. євро
НБУ, банки. фізики, юрики, нерезиденти
greenozon
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:31
rasmus написав: greenozon написав: greenozon написав:
Дивно, але на звичному місці останні дані від 4.12.2018
Результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик
https://bank.gov.ua/control/uk/bonds/list?year=2018
zzzzzz ,
де вам вдається дістати оперативні інфодані по розміщеннях паперів?
Питання все ще актуальне.
Чому НБУ перестав публікувати рез-ти після 4го грудня?
Результати проведеннярозміщень облігацій внутрішньої державної позики 27 грудня 2018 року https://www.minfin.gov.ua/news/view/rez ... egory=borg
Термін обігу (дн.) 62
Середньозважений рівень дохідності (%) 18.19 Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій 2 873 059 410,31 грн. Термін обігу (дн.) 20 Середньозважений рівень дохідності (%) 6.25 Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій 170 054 233,32 https://www.minfin.gov.ua/news/view/rez ... auktsioniv
Размещения на 97/167/300 дней результатов не дали, несмотря на доходность в 20-20,5% годовых
Волгарь
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:41
Волгарь написав: rasmus написав: greenozon написав:
[quote="4530663:greenozon"]Дивно, але на звичному місці останні дані від 4.12.2018
Результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик
https://bank.gov.ua/control/uk/bonds/list?year=2018
zzzzzz ,
де вам вдається дістати оперативні інфодані по розміщеннях паперів?
Питання все ще актуальне.
Чому НБУ перестав публікувати рез-ти після 4го грудня?
Результати проведеннярозміщень облігацій внутрішньої державної позики 27 грудня 2018 року https://www.minfin.gov.ua/news/view/rez ... egory=borg
Термін обігу (дн.) 62
Середньозважений рівень дохідності (%) 18.19 Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій 2 873 059 410,31 грн. Термін обігу (дн.) 20 Середньозважений рівень дохідності (%) 6.25 Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій 170 054 233,32 https://www.minfin.gov.ua/news/view/rez ... auktsioniv
Размещения на 97/167/300 дней результатов не дали, несмотря на доходность в 20-20,5% годовых[/quote]Что-то не понятно...
В чем причина снижения интереса?
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5396669
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:25
Результати проведеннярозміщень облігацій внутрішньої державної позики 27 грудня 2018 року https://www.minfin.gov.ua/news/view/rez ... egory=borg
Термін обігу (дн.) 62
Середньозважений рівень дохідності (%) 18.19 Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій 2 873 059 410,31 грн. Термін обігу (дн.) 20 Середньозважений рівень дохідності (%) 6.25 Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій 170 054 233,32
[/quote]
https://www.minfin.gov.ua/news/view/rez ... auktsioniv
Размещения на 97/167/300 дней результатов не дали, несмотря на доходность в 20-20,5% годовых
Что-то не понятно...
В чем причина снижения интереса?
Это -вопрос точно не ко мне. Видимо, в дело вступает политика
Волгарь
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 18:18
5396669 написав:
Размещения на 97/167/300 дней результатов не дали, несмотря на доходность в 20-20,5% годовых
Что-то не понятно...
В чем причина снижения интереса?[/quote]
Не снижение спроса, а возросший аппетит желающих дать государству в долг.
Вот Минфин и не удовлетворил эти заявки, слишком много хотели.
rasmus
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