Рынок ОВГЗ
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:10
Порівняльна таблиця по ОВДП
на початок року і на кінець 2018
http://prntscr.com/m0ieup
грн, дол. євро
НБУ, банки. фізики, юрики, нерезиденти
greenozon
Повідомлень: 3795
З нами з: 01.06.14
Подякував: 179 раз.
Подякували: 166 раз.
Профіль
Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:31
rasmus написав: greenozon написав: greenozon написав:
Дивно, але на звичному місці останні дані від 4.12.2018
Результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик
https://bank.gov.ua/control/uk/bonds/list?year=2018
zzzzzz ,
де вам вдається дістати оперативні інфодані по розміщеннях паперів?
Питання все ще актуальне.
Чому НБУ перестав публікувати рез-ти після 4го грудня?
Результати проведеннярозміщень облігацій внутрішньої державної позики 27 грудня 2018 року https://www.minfin.gov.ua/news/view/rez ... egory=borg
Термін обігу (дн.) 62
Середньозважений рівень дохідності (%) 18.19 Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій 2 873 059 410,31 грн. Термін обігу (дн.) 20 Середньозважений рівень дохідності (%) 6.25 Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій 170 054 233,32 https://www.minfin.gov.ua/news/view/rez ... auktsioniv
Размещения на 97/167/300 дней результатов не дали, несмотря на доходность в 20-20,5% годовых
Волгарь
Повідомлень: 5898
З нами з: 12.10.12
Подякував: 18 раз.
Подякували: 604 раз.
Профіль
Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:41
Волгарь написав: rasmus написав: greenozon написав:
[quote="4530663:greenozon"]Дивно, але на звичному місці останні дані від 4.12.2018
Результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик
https://bank.gov.ua/control/uk/bonds/list?year=2018
zzzzzz ,
де вам вдається дістати оперативні інфодані по розміщеннях паперів?
Питання все ще актуальне.
Чому НБУ перестав публікувати рез-ти після 4го грудня?
Результати проведеннярозміщень облігацій внутрішньої державної позики 27 грудня 2018 року https://www.minfin.gov.ua/news/view/rez ... egory=borg
Термін обігу (дн.) 62
Середньозважений рівень дохідності (%) 18.19 Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій 2 873 059 410,31 грн. Термін обігу (дн.) 20 Середньозважений рівень дохідності (%) 6.25 Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій 170 054 233,32 https://www.minfin.gov.ua/news/view/rez ... auktsioniv
Размещения на 97/167/300 дней результатов не дали, несмотря на доходность в 20-20,5% годовых[/quote]Что-то не понятно...
В чем причина снижения интереса?
Отправлено с моего INE-LX1 через Tapatalk
5396669
Повідомлень: 23
З нами з: 17.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
Профіль
Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:25
Результати проведеннярозміщень облігацій внутрішньої державної позики 27 грудня 2018 року https://www.minfin.gov.ua/news/view/rez ... egory=borg
Термін обігу (дн.) 62
Середньозважений рівень дохідності (%) 18.19 Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій 2 873 059 410,31 грн. Термін обігу (дн.) 20 Середньозважений рівень дохідності (%) 6.25 Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій 170 054 233,32
[/quote]
https://www.minfin.gov.ua/news/view/rez ... auktsioniv
Размещения на 97/167/300 дней результатов не дали, несмотря на доходность в 20-20,5% годовых
Что-то не понятно...
В чем причина снижения интереса?
Это -вопрос точно не ко мне. Видимо, в дело вступает политика
Волгарь
Повідомлень: 5898
З нами з: 12.10.12
Подякував: 18 раз.
Подякували: 604 раз.
Профіль
Додано: П'ят 28 гру, 2018 18:18
5396669 написав:
Размещения на 97/167/300 дней результатов не дали, несмотря на доходность в 20-20,5% годовых
Что-то не понятно...
В чем причина снижения интереса?[/quote]
Не снижение спроса, а возросший аппетит желающих дать государству в долг.
Вот Минфин и не удовлетворил эти заявки, слишком много хотели.
rasmus
Повідомлень: 940
З нами з: 23.04.09
Подякував: 62 раз.
Подякували: 84 раз.
Профіль
Додано: Суб 29 гру, 2018 11:24
Свіжа стаття із цифрами по покупці бумаг через
ПриватБанк
Кредит Днепр
Банк «Глобус»
ICU
Бумажные люди. Почему инвестиции в ОВГЗ доступны только состоятельным украинцам
«Минфин» выяснял, как инвесторы в ОВГЗ отреагировали на введение военного положения, являются ли такие вложения действительно безрисковыми, и в каких случаях они на самом деле выгоднее депозитов.
https://minfin.com.ua/2018/12/26/36037172/
greenozon
Повідомлень: 3795
З нами з: 01.06.14
Подякував: 179 раз.
Подякували: 166 раз.
Профіль
Додано: Суб 29 гру, 2018 11:27
НБУ разрешил физлицам проводить расчеты в инвалюте с первичными дилерами ОВГЗ
Национальный банк Украины (НБУ) разрешил физическим лицам-резидентам проводить расчеты в иностранной валюте с первичными дилерами по операциям размещения облигаций внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ), номинированным в иностранной валюте.
Как сообщается на веб-сайте центробанка, соответствующая инициатива закреплена постановлением правления НБУ "Об утверждении изменений к инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах" №159 от 28 декабря 2018 года. Документ вступает в силу с 29 декабря 2018 года.
https://bin.ua/news/finance/finances/22 ... ety-v.html https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... id=8804895
И сама постанова:
https://bank.gov.ua/document/download?docId=84803945
lel
Повідомлень: 1901
З нами з: 10.12.13
Подякував: 866 раз.
Подякували: 205 раз.
Профіль
Додано: Суб 29 гру, 2018 13:35
Вопрос к тем кто приносил валюту на ОВГЗ первичным дилерам или на вторичном рынке или знает такие случаи - требуют ли подтвердить происхождение этой валюты? Квитанции обмена или что снято с депозита валютного. И прослеживают ли цепочку из чего эти доллары появились (если конечно не моряк и получает ЗП в валюте только).
rasmus
Повідомлень: 940
З нами з: 23.04.09
Подякував: 62 раз.
Подякували: 84 раз.
Профіль
Додано: Суб 29 гру, 2018 18:40
rasmus написав:
Вопрос к тем кто приносил валюту на ОВГЗ первичным дилерам или на вторичном рынке или знает такие случаи - требуют ли подтвердить происхождение этой валюты? Квитанции обмена или что снято с депозита валютного. И прослеживают ли цепочку из чего эти доллары появились (если конечно не моряк и получает ЗП в валюте только).
Нет
ПчёлкаIRON
Повідомлень: 64
З нами з: 15.11.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 7 раз.
Профіль
Додано: Суб 29 гру, 2018 18:41
greenozon написав: PPO написав:
Поділіться інформацією по ICU, зокрема, буду вдячний за неї grenozon-у!
Тарифи без змін
і дійсно - покупка бумаги на первинному ринку через них - не для пересічного.
PPO написав:
Зарахування та списання ЦП - вже по 450 ,(було 100).
а оце дійсно підняли сурйозно.
на сумі до 1М має бути відчутно (на коротких ЦП)
До речі, а як УкрГаз працює із погашенням купону - бере за це платню?
2) Десь читав, що Універ обіцяє ставки первинного ринку на малих сумах (чи то 200 чи 500К) - хтось прокоментує?
Универ - это говноконтора кидающа клиентов.
Хочешь проверить? Вперед
ПчёлкаIRON
Повідомлень: 64
З нами з: 15.11.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 7 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
,
ТупУм
,
Модератор
Схожі теми
3
3151
Сер 10 кві, 2013 14:45 firef75
1
1955
35
9618
Вів 11 вер, 2012 11:54 LegalEquation