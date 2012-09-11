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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:10

Порівняльна таблиця по ОВДП
на початок року і на кінець 2018

http://prntscr.com/m0ieup

грн, дол. євро
НБУ, банки. фізики, юрики, нерезиденти
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:31

  rasmus написав:
  greenozon написав:
  greenozon написав:Дивно, але на звичному місці останні дані від 4.12.2018

Результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик
https://bank.gov.ua/control/uk/bonds/list?year=2018


zzzzzz ,
де вам вдається дістати оперативні інфодані по розміщеннях паперів?


Питання все ще актуальне.
Чому НБУ перестав публікувати рез-ти після 4го грудня?

Результати проведеннярозміщень облігацій внутрішньої державної позики 27 грудня 2018 року
https://www.minfin.gov.ua/news/view/rez ... egory=borg
Термін обігу (дн.) 62
Середньозважений рівень дохідності (%) 18.19
Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій
2 873 059 410,31 грн.
Термін обігу (дн.) 20
Середньозважений рівень дохідності (%) 6.25
Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій
170 054 233,32

https://www.minfin.gov.ua/news/view/rez ... auktsioniv
Размещения на 97/167/300 дней результатов не дали, несмотря на доходность в 20-20,5% годовых
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:41

Re: Рынок ОВГЗ

Волгарь написав:
  rasmus написав:
  greenozon написав:[quote="4530663:greenozon"]Дивно, але на звичному місці останні дані від 4.12.2018

Результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик
https://bank.gov.ua/control/uk/bonds/list?year=2018


zzzzzz ,
де вам вдається дістати оперативні інфодані по розміщеннях паперів?


Питання все ще актуальне.
Чому НБУ перестав публікувати рез-ти після 4го грудня?

Результати проведеннярозміщень облігацій внутрішньої державної позики 27 грудня 2018 року
https://www.minfin.gov.ua/news/view/rez ... egory=borg
Термін обігу (дн.) 62
Середньозважений рівень дохідності (%) 18.19
Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій
2 873 059 410,31 грн.
Термін обігу (дн.) 20
Середньозважений рівень дохідності (%) 6.25
Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій
170 054 233,32

https://www.minfin.gov.ua/news/view/rez ... auktsioniv
Размещения на 97/167/300 дней результатов не дали, несмотря на доходность в 20-20,5% годовых[/quote]Что-то не понятно...
В чем причина снижения интереса?

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5396669
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:25

Результати проведеннярозміщень облігацій внутрішньої державної позики 27 грудня 2018 року
https://www.minfin.gov.ua/news/view/rez ... egory=borg
Термін обігу (дн.) 62
Середньозважений рівень дохідності (%) 18.19
Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій
2 873 059 410,31 грн.
Термін обігу (дн.) 20
Середньозважений рівень дохідності (%) 6.25
Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій
170 054 233,32
[/quote]
https://www.minfin.gov.ua/news/view/rez ... auktsioniv
Размещения на 97/167/300 дней результатов не дали, несмотря на доходность в 20-20,5% годовых
Что-то не понятно...
В чем причина снижения интереса?

Это -вопрос точно не ко мне. Видимо, в дело вступает политика
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 18:18

Re: Рынок ОВГЗ

  5396669 написав:Размещения на 97/167/300 дней результатов не дали, несмотря на доходность в 20-20,5% годовых
Что-то не понятно...
В чем причина снижения интереса?[/quote]

Не снижение спроса, а возросший аппетит желающих дать государству в долг.
Вот Минфин и не удовлетворил эти заявки, слишком много хотели.
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 11:24

Свіжа стаття із цифрами по покупці бумаг через

ПриватБанк
Кредит Днепр
Банк «Глобус»
ICU



Бумажные люди. Почему инвестиции в ОВГЗ доступны только состоятельным украинцам
«Минфин» выяснял, как инвесторы в ОВГЗ отреагировали на введение военного положения, являются ли такие вложения действительно безрисковыми, и в каких случаях они на самом деле выгоднее депозитов.

https://minfin.com.ua/2018/12/26/36037172/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 11:27

Re: Рынок ОВГЗ

НБУ разрешил физлицам проводить расчеты в инвалюте с первичными дилерами ОВГЗ

Национальный банк Украины (НБУ) разрешил физическим лицам-резидентам проводить расчеты в иностранной валюте с первичными дилерами по операциям размещения облигаций внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ), номинированным в иностранной валюте.
Как сообщается на веб-сайте центробанка, соответствующая инициатива закреплена постановлением правления НБУ "Об утверждении изменений к инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах" №159 от 28 декабря 2018 года. Документ вступает в силу с 29 декабря 2018 года.
https://bin.ua/news/finance/finances/22 ... ety-v.html
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... id=8804895
И сама постанова: https://bank.gov.ua/document/download?docId=84803945
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 13:35

Re: Рынок ОВГЗ

Вопрос к тем кто приносил валюту на ОВГЗ первичным дилерам или на вторичном рынке или знает такие случаи - требуют ли подтвердить происхождение этой валюты? Квитанции обмена или что снято с депозита валютного. И прослеживают ли цепочку из чего эти доллары появились (если конечно не моряк и получает ЗП в валюте только).
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 18:40

  rasmus написав:Вопрос к тем кто приносил валюту на ОВГЗ первичным дилерам или на вторичном рынке или знает такие случаи - требуют ли подтвердить происхождение этой валюты? Квитанции обмена или что снято с депозита валютного. И прослеживают ли цепочку из чего эти доллары появились (если конечно не моряк и получает ЗП в валюте только).

Нет
ПчёлкаIRON
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 18:41

  greenozon написав:
  PPO написав:Поділіться інформацією по ICU, зокрема, буду вдячний за неї grenozon-у!


Тарифи без змін
і дійсно - покупка бумаги на первинному ринку через них - не для пересічного.


  PPO написав:Зарахування та списання ЦП - вже по 450 ,(було 100).


а оце дійсно підняли сурйозно.
на сумі до 1М має бути відчутно (на коротких ЦП)
До речі, а як УкрГаз працює із погашенням купону - бере за це платню?

2) Десь читав, що Універ обіцяє ставки первинного ринку на малих сумах (чи то 200 чи 500К) - хтось прокоментує?

Универ - это говноконтора кидающа клиентов.
Хочешь проверить? Вперед
ПчёлкаIRON
 
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