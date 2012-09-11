ПчёлкаIRON
Мені цікавий практичний довсвід інших інвесторів
якщо у вас є деталі - діліться будь ласка (можна в ПП)
дякую
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 29 гру, 2018 19:19
ПчёлкаIRON
Мені цікавий практичний довсвід інших інвесторів
якщо у вас є деталі - діліться будь ласка (можна в ПП)
дякую
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 29 гру, 2018 19:29
Практический опыт работы с Универ?
Боже упаси
Им поспоянно арестовывают счета и сбу прибегает.
Вы мазохист?
Додано: Суб 29 гру, 2018 19:41
на вторичный рынок можно принести валюту?
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