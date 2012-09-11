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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 19:19

ПчёлкаIRON

Мені цікавий практичний довсвід інших інвесторів
якщо у вас є деталі - діліться будь ласка (можна в ПП)

дякую
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Практический опыт работы с Универ?
Боже упаси :)
Им поспоянно арестовывают счета и сбу прибегает.
Вы мазохист?
ПчёлкаIRON
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 19:41

  ПчёлкаIRON написав:
  rasmus написав:Вопрос к тем кто приносил валюту на ОВГЗ первичным дилерам или на вторичном рынке или знает такие случаи - требуют ли подтвердить происхождение этой валюты? Квитанции обмена или что снято с депозита валютного. И прослеживают ли цепочку из чего эти доллары появились (если конечно не моряк и получает ЗП в валюте только).

Нет

на вторичный рынок можно принести валюту?
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 19:45

Конечно.
Только за грн
ПчёлкаIRON
 
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