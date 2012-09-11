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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 29 гру, 2018 19:19
ПчёлкаIRON
Мені цікавий практичний довсвід інших інвесторів
якщо у вас є деталі - діліться будь ласка (можна в ПП)
дякую
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greenozon
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Додано: Суб 29 гру, 2018 19:29
Практический опыт работы с Универ?
Боже упаси
Им поспоянно арестовывают счета и сбу прибегает.
Вы мазохист?
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ПчёлкаIRON
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Додано: Суб 29 гру, 2018 19:41
ПчёлкаIRON написав: rasmus написав:
Вопрос к тем кто приносил валюту на ОВГЗ первичным дилерам или на вторичном рынке или знает такие случаи - требуют ли подтвердить происхождение этой валюты? Квитанции обмена или что снято с депозита валютного. И прослеживают ли цепочку из чего эти доллары появились (если конечно не моряк и получает ЗП в валюте только).
Нет
на вторичный рынок можно принести валюту?
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Додано: Суб 29 гру, 2018 19:45
Конечно.
Только за грн
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ПчёлкаIRON
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Додано: Вів 01 січ, 2019 14:51
ПчёлкаIRON написав: rasmus написав:
Вопрос к тем кто приносил валюту на ОВГЗ первичным дилерам или на вторичном рынке или знает такие случаи - требуют ли подтвердить происхождение этой валюты? Квитанции обмена или что снято с депозита валютного. И прослеживают ли цепочку из чего эти доллары появились (если конечно не моряк и получает ЗП в валюте только).
Нет
А сейчас? Ранее тут упоминалось:Рынок ОВГЗ
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rasmus
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Додано: Вів 01 січ, 2019 14:55
А когда будут торги следующие в этом году?
Интересно какие бумаги будут востребованы и пройдут.
Будут ли предлагаться бумаги на короткие сроки еще.
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rasmus
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