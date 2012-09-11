RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 19:19

ПчёлкаIRON

Мені цікавий практичний довсвід інших інвесторів
якщо у вас є деталі - діліться будь ласка (можна в ПП)

дякую
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3819
З нами з: 01.06.14
Подякував: 181 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 19:29

Практический опыт работы с Универ?
Боже упаси :)
Им поспоянно арестовывают счета и сбу прибегает.
Вы мазохист?
ПчёлкаIRON
 
Заблокований
Повідомлень: 75
З нами з: 15.11.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 19:41

  ПчёлкаIRON написав:
  rasmus написав:Вопрос к тем кто приносил валюту на ОВГЗ первичным дилерам или на вторичном рынке или знает такие случаи - требуют ли подтвердить происхождение этой валюты? Квитанции обмена или что снято с депозита валютного. И прослеживают ли цепочку из чего эти доллары появились (если конечно не моряк и получает ЗП в валюте только).

Нет

на вторичный рынок можно принести валюту?
J
 
Повідомлень: 4246
З нами з: 19.01.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 19:45

Конечно.
Только за грн
ПчёлкаIRON
 
Заблокований
Повідомлень: 75
З нами з: 15.11.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 14:51

  ПчёлкаIRON написав:
  rasmus написав:Вопрос к тем кто приносил валюту на ОВГЗ первичным дилерам или на вторичном рынке или знает такие случаи - требуют ли подтвердить происхождение этой валюты? Квитанции обмена или что снято с депозита валютного. И прослеживают ли цепочку из чего эти доллары появились (если конечно не моряк и получает ЗП в валюте только).

Нет


А сейчас? Ранее тут упоминалось:
Рынок ОВГЗ
rasmus
 
Повідомлень: 942
З нами з: 23.04.09
Подякував: 64 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 14:55

Re: Рынок ОВГЗ

А когда будут торги следующие в этом году?
Интересно какие бумаги будут востребованы и пройдут.
Будут ли предлагаться бумаги на короткие сроки еще.
rasmus
 
Повідомлень: 942
З нами з: 23.04.09
Подякував: 64 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 12:03

  lel написав:НБУ разрешил физлицам проводить расчеты в инвалюте с первичными дилерами ОВГЗ

Национальный банк Украины (НБУ) разрешил физическим лицам-резидентам проводить расчеты в иностранной валюте с первичными дилерами по операциям размещения облигаций внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ), номинированным в иностранной валюте.
Как сообщается на веб-сайте центробанка, соответствующая инициатива закреплена постановлением правления НБУ "Об утверждении изменений к инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах" №159 от 28 декабря 2018 года. Документ вступает в силу с 29 декабря 2018 года.
https://bin.ua/news/finance/finances/22 ... ety-v.html
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... id=8804895
И сама постанова: https://bank.gov.ua/document/download?docId=84803945


Гарні новини (поки що для жирних котіфф)

Ходять слухи, що скоро (7 лютого +-)
і на вторічці можна буде за валюту входити в валютні папери!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3819
З нами з: 01.06.14
Подякував: 181 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 18192021
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда фондовый рынок Украины начнет расти
alex_74 » Пон 11 бер, 2013 11:27
3 3177
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 кві, 2013 14:45
firef75
Как устроен фондовый рынок?
sansey » Суб 24 лис, 2012 19:14
1 1973
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лис, 2012 12:22
double-u
Наш рынок снова хочет захватить Россея?! 1, 2, 3, 4
Anonymous » П'ят 17 сер, 2012 20:45
35 9644
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 вер, 2012 11:54
LegalEquation

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (11550)
02.01.2019 12:14
Рынок ОВГЗ (207)
02.01.2019 12:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.