Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 29 гру, 2018 19:19
ПчёлкаIRON Мені цікавий практичний довсвід інших інвесторів якщо у вас є деталі - діліться будь ласка (можна в ПП) дякую
greenozon
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Додано: Суб 29 гру, 2018 19:29
Практический опыт работы с Универ?
Боже упаси
Им поспоянно арестовывают счета и сбу прибегает.
Вы мазохист?
ПчёлкаIRON
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Додано: Суб 29 гру, 2018 19:41
ПчёлкаIRON написав: rasmus написав:
Вопрос к тем кто приносил валюту на ОВГЗ первичным дилерам или на вторичном рынке или знает такие случаи - требуют ли подтвердить происхождение этой валюты? Квитанции обмена или что снято с депозита валютного. И прослеживают ли цепочку из чего эти доллары появились (если конечно не моряк и получает ЗП в валюте только).
Нет
на вторичный рынок можно принести валюту?
J
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Додано: Суб 29 гру, 2018 19:45
Конечно.
Только за грн
ПчёлкаIRON
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Додано: Вів 01 січ, 2019 14:51
ПчёлкаIRON написав: rasmus написав:
Вопрос к тем кто приносил валюту на ОВГЗ первичным дилерам или на вторичном рынке или знает такие случаи - требуют ли подтвердить происхождение этой валюты? Квитанции обмена или что снято с депозита валютного. И прослеживают ли цепочку из чего эти доллары появились (если конечно не моряк и получает ЗП в валюте только).
Нет
А сейчас? Ранее тут упоминалось:
Рынок ОВГЗ
rasmus
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Додано: Вів 01 січ, 2019 14:55
А когда будут торги следующие в этом году?
Интересно какие бумаги будут востребованы и пройдут. Будут ли предлагаться бумаги на короткие сроки еще.
rasmus
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Додано: Сер 02 січ, 2019 12:03
lel написав:
НБУ разрешил физлицам проводить расчеты в инвалюте с первичными дилерами ОВГЗ
Национальный банк Украины (НБУ) разрешил физическим лицам-резидентам проводить расчеты в иностранной валюте с первичными дилерами по операциям размещения облигаций внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ), номинированным в иностранной валюте.
Как сообщается на веб-сайте центробанка, соответствующая инициатива закреплена постановлением правления НБУ "Об утверждении изменений к инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах" №159 от 28 декабря 2018 года. Документ вступает в силу с 29 декабря 2018 года.
https://bin.ua/news/finance/finances/22 ... ety-v.html https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... id=8804895
И сама постанова:
https://bank.gov.ua/document/download?docId=84803945
Гарні новини (поки що для жирних котіфф)
Ходять слухи, що скоро (7 лютого +-)
і на вторічці можна буде за валюту входити в валютні папери!
greenozon
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