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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 05 січ, 2019 11:06
Календарь есть на сайте Минфина
Первый аукцион 8 января
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Додано: Суб 05 січ, 2019 12:03
Національний банк України на численні звернення учасників ринку в черговий раз розширив спектр даних, які публікує щодня щодо ринку облігацій внутрішньої держаної позики в аналітичних звітах у спеціалізованих програмних комплексах, а також на сайті НБУ.
Так, щоденні дані відносно ОВДП, які знаходяться в обігу і наразі публікуються депозитарієм Національного банку у розрізі типів їх власників (Національний банк, банки, інші, фізичні особи, нерезиденти), доповнено розподілом за типами цінних паперів та валютою їх номіналу.
Розширені дані починають публікуватись з 20 грудня цього року, включають інформацію за період з початку 2017 року та оновлюються щоденно. Знайти їх можна за посиланням:
Такі кроки Національного банку спрямовані на забезпечення більшої прозорості, а також сприяння розвитку фондового ринку України і зокрема ринку внутрішніх державних запозичень, інвестиційна привабливість якого має величезний потенціал для подальшого зростання.
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